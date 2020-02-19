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Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

Эти ограничения не коснутся транзитных пассажиров из КНР.

С 20 февраля введен временный запрет на въезд граждан Китая, которые направляются в Россию в целях туризма, работы и учебы. Транзитных пассажиров ограничения не затронут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову. 

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В нем сказано, что с 19 февраля приостановят оформление приглашений в Россию для граждан Китая, а запрет на въезд начнет действовать с 20 февраля. Данное ограничение ввели из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в КНР и возможностью распространения вируса на территории РФ прибывшими гражданами  КНР.

По последним данным, во всем мире ею заразились более 73 тысяч человек (из них более 72 тысяч — в Китае). Умерли не менее 1868 человек.

В начале февраля из-за коронавируса РЖД отменила все пассажирские поезда в Китай, и ограничили авиасообщение. Правительство России разрешило совершать полеты только «Аэрофлоту».

Сюжет: Коронавирус из Китая
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Автор: Валерия Дьячкова
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