Гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса

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С 20 февраля введен временный запрет на въезд граждан Китая, которые направляются в Россию в целях туризма, работы и учебы. Транзитных пассажиров ограничения не затронут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В нем сказано, что с 19 февраля приостановят оформление приглашений в Россию для граждан Китая, а запрет на въезд начнет действовать с 20 февраля. Данное ограничение ввели из-за резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в КНР и возможностью распространения вируса на территории РФ прибывшими гражданами КНР.

По последним данным, во всем мире ею заразились более 73 тысяч человек (из них более 72 тысяч — в Китае). Умерли не менее 1868 человек.

В начале февраля из-за коронавируса РЖД отменила все пассажирские поезда в Китай, и ограничили авиасообщение. Правительство России разрешило совершать полеты только «Аэрофлоту».