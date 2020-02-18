новости
новости
Регистрация
Голкипер Юрий Лодыгин подписал контракт с «Арсеналом»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Голкипер Юрий Лодыгин подписал контракт с «Арсеналом»

Экс-игрок «Зенита» будет выступать в составе тульского клуба под номером 19.

«Арсенал» подписал контракт с 29-летним вратарем Юрием Лодыгиным. Соглашение будет действовать до конца сезона.

Ранее Лодыгин играл за клубы Греции, выступал за петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, Юрий Лодыгин провёл 11 матчей в составе национальной сборной.

Текущий сезон вратарь начал в турецком «Газиантепе», однако в январе контракт был расторгнут по соглашению сторон и Лодыгин стал свободным агентом. В составе оружейников Юрий будет выступать под № 19. 

Сюжет: Арсенал
Врачи тульского «Арсенала» спасли пассажира на борту самолета
Жизнь Тулы и области
Врачи тульского «Арсенала» спасли пассажира на борту самолета
вчера, в 14:50, 19 3054 9
Голкипер «Арсенала» Артур Нигматуллин: «У нас, вратарей, своя солидарность»
Люди / Интервью
Голкипер «Арсенала» Артур Нигматуллин: «У нас, вратарей, своя солидарность»
вчера, в 12:16, 1 858 2
Юрий Лодыгин может перейти в тульский «Арсенал»
Спорт
Юрий Лодыгин может перейти в тульский «Арсенал»
15 февраля, в 17:29, 6 2536 2
Новичок «Арсенала» Юрий Ковалев: «В России всё надо делать быстрее»
Люди / Интервью
Новичок «Арсенала» Юрий Ковалев: «В России всё надо делать быстрее»
11 февраля, в 11:16, 7 1873 2
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:20 +2
Другие статьи по темам
Событие
тульский АрсеналАрсеналтульский футболконтракт с футболистом
Люди
Юрий Лодыгин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Музей «Тульские древности» приглашает на встречу с писателем Олегом Хафизовым
Музей «Тульские древности» приглашает на встречу с писателем Олегом Хафизовым
В тульском жилом доме незаконно торговали стройматериалами
В тульском жилом доме незаконно торговали стройматериалами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.