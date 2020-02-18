Голкипер Юрий Лодыгин подписал контракт с «Арсеналом»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Экс-игрок «Зенита» будет выступать в составе тульского клуба под номером 19.

«Арсенал» подписал контракт с 29-летним вратарем Юрием Лодыгиным. Соглашение будет действовать до конца сезона.

Ранее Лодыгин играл за клубы Греции, выступал за петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, Юрий Лодыгин провёл 11 матчей в составе национальной сборной.

Текущий сезон вратарь начал в турецком «Газиантепе», однако в январе контракт был расторгнут по соглашению сторон и Лодыгин стал свободным агентом. В составе оружейников Юрий будет выступать под № 19.