Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Голкипер Юрий Лодыгин подписал контракт с «Арсеналом»
Экс-игрок «Зенита» будет выступать в составе тульского клуба под номером 19.
«Арсенал» подписал контракт с 29-летним вратарем Юрием Лодыгиным. Соглашение будет действовать до конца сезона.
Ранее Лодыгин играл за клубы Греции, выступал за петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, Юрий Лодыгин провёл 11 матчей в составе национальной сборной.
Текущий сезон вратарь начал в турецком «Газиантепе», однако в январе контракт был расторгнут по соглашению сторон и Лодыгин стал свободным агентом. В составе оружейников Юрий будет выступать под № 19.
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