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Музей «Тульские древности» приглашает на встречу с писателем Олегом Хафизовым
Фото: culture.ru

Музей «Тульские древности» приглашает на встречу с писателем Олегом Хафизовым

Она состоится в воскресенье, 23 февраля, в 14.00 и будет посвящена историческим местам Верхнего Дона.

В День защитника Отечества, в 14.00, музей «Тульские древности» приглашает на творческую встречу с писателем, научным сотрудником музея-заповедника «Куликово поле» Олегом Хафизовым. Он расскажет о работе над путеводителем по Верхнему Дону, которая стала основой цикла исторической прозы.

Книга «Исторический путеводитель по Верхнему Дону: Богородицк, Епифань, Куликово поле, Елец» была издана музеем-заповедником «Куликово поле» в прошлом году.

Основой книги и представленного в ней маршрута стало первое поле ратной славы России, его главные исторические достопримечательности, воспринимаемые в качестве важнейших туристических брендов не только Тульской области, но и всей России.

На творческой встрече в музее Олег Хафизов расскажет и о путеводителе, и об исторических рассказах, которые родились в период работы над ним. На основе музейного издания написаны «Конь-камень», «Колонна Брюллова», «Китоврас» и другие прозаические произведения.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +3
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Люди
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