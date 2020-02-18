В тульском жилом доме незаконно торговали стройматериалами

Городская прокуратура провела проверку законности использования земельных участков на территории Тулы. Выяснилось, что здание на пересечении улиц Мосина и Ленина в Советском районе используется владельцем для торговли стройматериалами. По документам на этом участке должен быть расположен жилой дом.

Для устранения нарушений закона прокуратура направила в суд иск о признании действий владельца незаконными. По результатам рассмотрения дела суд обязал туляка использовать участок по целевому назначению. Устранение нарушений законодательства проконтролирует районная прокуратура.