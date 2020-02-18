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В тульском жилом доме незаконно торговали стройматериалами

В тульском жилом доме незаконно торговали стройматериалами

Суд обязал владельца здания использовать его по целевому назначению.

Городская прокуратура провела проверку законности использования земельных участков на территории Тулы. Выяснилось, что здание на пересечении улиц Мосина и Ленина в Советском районе используется владельцем для торговли стройматериалами. По документам на этом участке должен быть расположен жилой дом.

Для устранения нарушений закона прокуратура направила в суд иск о признании действий владельца незаконными. По результатам рассмотрения дела суд обязал туляка использовать участок по целевому назначению. Устранение нарушений законодательства проконтролирует районная прокуратура.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:52 0
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Место
ТулаСоветский район

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