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Туляков напугал «демонический» Дед Мороз в Болдинском сквере
Фото: @liliannweiss.

Туляков напугал «демонический» Дед Мороз в Болдинском сквере

Главный зимний волшебник похож на какого-то монстра.

В соцсетях туляки активно обсуждают «демонического» Деда Мороза, установленного в Болдинском сквере. Пугающий арт-объект с посохом в виде креста появился возле ёлки.

Дедуля совсем не похож на традиционный образ главного зимнего волшебника и выглядит пугающим и злым.

Вот, что пишут туляки по поводу увиденного:

- Кошмар!

- Новый год с Хэллоуином спутали.

- Какой страшненький!

- У него что, распятие в руке?

- Ho-ho-ho! Я пришёл забрать твою душу… и сожрать твоё тело.

- Он изгоняет, призывает или сам и есть дьявол?

Может ли такой «монстр» оставить положительные эмоции у юных туляков?

 

Друзья, а вы что думаете по поводу этого Дедушки Мороза? Нужно ли его заменить на более доброго дедулю? Свои ответы пишите в комментариях!

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