Туляков напугал «демонический» Дед Мороз в Болдинском сквере
Главный зимний волшебник похож на какого-то монстра.
В соцсетях туляки активно обсуждают «демонического» Деда Мороза, установленного в Болдинском сквере. Пугающий арт-объект с посохом в виде креста появился возле ёлки.
Дедуля совсем не похож на традиционный образ главного зимнего волшебника и выглядит пугающим и злым.
Вот, что пишут туляки по поводу увиденного:
- Кошмар!
- Новый год с Хэллоуином спутали.
- Какой страшненький!
- У него что, распятие в руке?
- Ho-ho-ho! Я пришёл забрать твою душу… и сожрать твоё тело.
- Он изгоняет, призывает или сам и есть дьявол?
Может ли такой «монстр» оставить положительные эмоции у юных туляков?
Друзья, а вы что думаете по поводу этого Дедушки Мороза? Нужно ли его заменить на более доброго дедулю? Свои ответы пишите в комментариях!