Фото и видео пресс-службы Росгвардии по Тульской области.
В Туле на Губернском катке выступили военный оркестр Росгвардии и Софья Фисенко: видео
Вместе они исполнили новогодние песни.
В Туле на Губернском катке выступили военный оркестр Росгвардии по Тульской области под руководством дирижера капитана Владимира Коновалова и певица, участница проекта «Голос» и детского Евровидения Софья Фисенко.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тульской области, артисты порадовали зрителей новогодними композициями и поразили игрой в различных музыкальных стилях.
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