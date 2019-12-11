Арсеналец Луценко стал лучшим игроком РПЛ в декабре
А Игорь Черевченко – лучшим тренером.
Российская Премьер-лига совместно с болельщиками и телеканалом «МАТЧ ПРЕМЬЕР» выбрали лучших по итогам декабря.
Так, лучшим игроком стал футболист тульского «Арсенала» Евгений Луценко. В декабре он отличился одной голевой передачей и двумя голами в ворота московского «Локомотива».
Лучшим тренером назван наставник оружейников Игорь Черевченко. В этом месяце его команда в двух матчах подряд обыграла грандов — «Локомотив» и ЦСКА.
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