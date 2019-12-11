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Арсеналец Луценко стал лучшим игроком РПЛ в декабре

Арсеналец Луценко стал лучшим игроком РПЛ в декабре

А Игорь Черевченко – лучшим тренером.

Российская Премьер-лига совместно с болельщиками и телеканалом «МАТЧ ПРЕМЬЕР» выбрали лучших по итогам декабря.

Так, лучшим игроком стал футболист тульского «Арсенала» Евгений Луценко. В декабре он отличился одной голевой передачей и двумя голами в ворота московского «Локомотива».

Лучшим тренером назван наставник оружейников Игорь Черевченко. В этом месяце его команда в двух матчах подряд обыграла грандов — «Локомотив» и ЦСКА.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:14 +6
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