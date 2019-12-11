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Подарок жене: щекинец украл с городской ёлки игрушку и бегал с ней от полиции
Фото pixabay.com.

Подарок жене: щекинец украл с городской ёлки игрушку и бегал с ней от полиции

Но полицейские оказались быстрее.

Поздней ночью в Щёкино при патрулировании улиц полицейские обратили внимание на мужчину, который странно себя вел вблизи городской новогодней ёлки.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, сотрудники ППС увидели, как мужчина снимает с ветки большой новогодний шар и уходит. Заметив наряд полиции, он ускорил шаг и начал убегать. Но патрульные догнали его.

Выяснилось, что мужчина украл новогоднее украшение для жены, потому что купить подарок в магазине он не мог уже из-за позднего времени.

Почему ему так срочно понадобился подарок, история умалчивает.

46-летний неработающий местный житель признался в совершении кражи. У него изъято похищенное. В полиции выясняют все детали происшествия.

 

В канун новогодних праздников патрули полиции особо ориентированы на обеспечение общественного порядка в местах проведения торжественных мероприятий.

Маршруты патрулирования построены с учетом максимального приближения к местам размещения новогодних ёлок и других праздничных украшений для выявления и оперативного пресечения противоправных деяний.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:18 +10
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полицияукрал новогоднюю игрушкуподарок жене

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