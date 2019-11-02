«Ну и что?»: Тульский «Арсенал» ответил на критику в адрес команды
Оружейники призвали болельщиков продолжать поддерживать команду.
Тульский «Арсенал» приготовил ответ на критику в адрес команды, сняв видеоролик. В съемках приняли участие болельщики оружейников. У «Арсенала» сейчас не всё ладится в Премьер-лиге, да и в Кубке России не сложилось. «Ну и что?», — отвечают на это болельщики, ведь у всех бывают сложные периоды в жизни.
Клуб призывает болельщиков поддержать команду на выезде против московского «Спартака» и в домашнем матче против питерского «Зенита».
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