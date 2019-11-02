Дебошир с игрушечным пистолетом в магазине в Алексине попал на видео

Кадр из видео.

На кадрах видно, что покупатели не растерялись и скрутили мужчину.

Ранее Myslo сообщал о происшествии в одном из супермаркетов в Алексине. Вечером в магазин пришел пьяный мужчина и, размахивая пистолетом, стал вести себя агрессивно, мешая продавцам и посетителям.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, у дебошира был игрушечный пистолет.

Этот инцидент засняла камера видеонаблюдения в магазине. На кадрах видно, что покупатели не растерялись, скрутили буяна и вызвали полицию.

Ранее судимый 41-летний неработающий местный житель доставлен в отдел для разбирательства.