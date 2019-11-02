Кадр из видео.
Дебошир с игрушечным пистолетом в магазине в Алексине попал на видео
На кадрах видно, что покупатели не растерялись и скрутили мужчину.
Ранее Myslo сообщал о происшествии в одном из супермаркетов в Алексине. Вечером в магазин пришел пьяный мужчина и, размахивая пистолетом, стал вести себя агрессивно, мешая продавцам и посетителям.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, у дебошира был игрушечный пистолет.
Этот инцидент засняла камера видеонаблюдения в магазине. На кадрах видно, что покупатели не растерялись, скрутили буяна и вызвали полицию.
Ранее судимый 41-летний неработающий местный житель доставлен в отдел для разбирательства.
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