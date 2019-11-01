Болельщиков «Арсенала» приглашают на матч со «Спартаком»
Игра состоится на домашнем стадионе столичной команды 4 ноября.
В понедельник, 4 ноября, в 19.00 тульский «Арсенал» сыграет в гостях с принципиальным соперником – столичным «Спартаком». Канониры приглашают болельщиков на выездной матч.
Цена поездки 500 рублей, стоимость билетов на матч – 800 рублей. Болельщики «Арсенала» разместятся на южной трибуне D, сектор 224.
Автобус с болельщиками отправится с Центрального стадиона «Арсенал» 4 ноября в 12.00. Подробности – здесь.
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