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С 1 ноября начнется продажа билетов на матч «Арсенал» – «Зенит»
Фото из архива Myslo.

С 1 ноября начнется продажа билетов на матч «Арсенал» – «Зенит»

Приходите на стадион поддержать оружейников!

С 1 ноября стартует продажа билетов на игру «Арсенал» — «Зенит». Матч 16-го тура чемпионата России состоится 10 ноября на Центральном стадионе в Туле. Начало поединка — в 14.00.

Время работы касс:

  • 1−9 ноября: с 13.00 до 19.00,
  • 10 ноября: с 9.00 до 14.45.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) — по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор № 2) — по билетам для взрослых (200 рублей), для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, +7(4872)57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

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