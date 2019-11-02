ДТП с маршруткой в Туле: пассажир скончался в больнице

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, в больнице от полученных травм скончался 24-летний пассажир маршрутки, попавшей в ДТП накануне в Туле на Алексинском шоссе.

Напомним, 1 ноября примерно в 20.10 водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 42, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В ДТП также пострадали водитель маршрутки и еще один пассажир. Насколько серьезны травмы у пострадавших, уточняется.