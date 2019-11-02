Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
ДТП с маршруткой в Туле: пассажир скончался в больнице
Напомним, авария случилась на Алексинском шоссе.
Как стало известно Myslo, в больнице от полученных травм скончался 24-летний пассажир маршрутки, попавшей в ДТП накануне в Туле на Алексинском шоссе.
Напомним, 1 ноября примерно в 20.10 водитель пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 42, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.
В ДТП также пострадали водитель маршрутки и еще один пассажир. Насколько серьезны травмы у пострадавших, уточняется.
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