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Игорь Горбатенко продлил контракт с «Арсеналом»

Игорь Горбатенко продлил контракт с «Арсеналом»

Новое соглашение заключено до мая 2022 года.

Игорь Горбатенко продлил контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Полузащитник выступает за оружейников с весны 2016 года. С тех пор футболист провел в «Арсенале» свыше ста официальных матчей, а в сезоне-2017/18 открыл счет своим голам в Премьер-лиге.

– Одного из лидеров команды на поле отличают мобильность, предельная самоотдача, поставленный удар и корректное отношение к сопернику, — так отзывается об Игоре пресс-служба оружейников.

Контракт с Игорем Горбатенко заключен до мая 2022 года.

Кстати, в интервью Myslo футболист рассказывал, что хочет продлить контракт с «Арсеналом», потому что его всё устраивает в клубе. Подробнее читайте здесь.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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