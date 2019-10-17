Игорь Горбатенко продлил контракт с «Арсеналом»
Новое соглашение заключено до мая 2022 года.
Игорь Горбатенко продлил контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Полузащитник выступает за оружейников с весны 2016 года. С тех пор футболист провел в «Арсенале» свыше ста официальных матчей, а в сезоне-2017/18 открыл счет своим голам в Премьер-лиге.
– Одного из лидеров команды на поле отличают мобильность, предельная самоотдача, поставленный удар и корректное отношение к сопернику, — так отзывается об Игоре пресс-служба оружейников.
Контракт с Игорем Горбатенко заключен до мая 2022 года.
Кстати, в интервью Myslo футболист рассказывал, что хочет продлить контракт с «Арсеналом», потому что его всё устраивает в клубе. Подробнее читайте здесь.
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