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18 октября в Туле возле кремля запретят остановку и стоянку транспорта

18 октября в Туле возле кремля запретят остановку и стоянку транспорта

Будьте внимательны!

18 октября в центре Тулы ограничат движение транспорта. Это связано с проведением торжественного мероприятия, которое состоится в кремле.

С 8.00 до 23.30 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • по ул. Менделеевской на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади,
  • на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:21 +3
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