18 октября в Туле возле кремля запретят остановку и стоянку транспорта
Будьте внимательны!
18 октября в центре Тулы ограничат движение транспорта. Это связано с проведением торжественного мероприятия, которое состоится в кремле.
С 8.00 до 23.30 будут запрещены остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
- по ул. Менделеевской на участке от Садового переулка до Крестовоздвиженской площади,
- на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.
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