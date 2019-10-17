Игры на 5G-скоростях становятся реальностью

Во флагманском салоне в Москве оператор показал разницу для геймеров при подключении к сетям 4G или 5G. Во время игры на сети 5G достигаются скорости 1 Гбит/c, а задержка всего 5 мс и меньше.

Пользователь играет на своем устройстве, игра при этом запускается на удаленном сервере cloud games. На устройство игрока передается только «картинка», а движения мыши, команды с геймпада поступают на сервер. Облачный сервис позволяет геймеру играть на компьютере любой мощности, но главное условие для качества игры – быстрый интернет. В данном случае это 5G.

При облачной игре даже на качественной сети 4G могут возникать проблемы – недостаточная поддержка красивой, но «тяжелой» графики, сложности с управлением. Технология 5G дает игрокам преимущества, прежде доступные только при кабельном подключении. Это видео в качестве 4К, короткий отклик и сверхвысокие скорости.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

– После запуска пилотной сети 5G нам часто приходится отвечать на вопрос о том, что технология даст обычным пользователям. Представленный в нашем салоне сценарий – это реальная возможность для абонента ощутить все ее плюсы. Мы приглашаем геймеров оценить разницу в качестве картинки и управляемости игры при подключении к 4G и 5G. Облачные сервисы и технология 5G создают идеальную пользовательскую комбинацию. После массового распространения сетей 5G в стране абоненты смогут запускать самые требовательные игры через стриминг на устройстве любой мощности, в любом удобном месте – в поездке на такси, в парке или за столиком кафе. Мы находимся в постоянном диалоге с лидерами рынка игр и готовы обновлять наш 5G Hub лучшими решениями для геймеров.