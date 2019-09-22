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«Арсенал» — «Урал»: текстовая трансляция матча

«Арсенал» — «Урал»: текстовая трансляция матча

Смотрим матч и болеем за оружейников вместе с Myslo! Внимание: новость обновляется.

16' Подавал Горбатенко в штрафную, в итоге мяч отскочил Ткачеву. Удар Сергея получился очень неточным.

15' Емельянов свалил Горбатенко на левом фланге — штрафной.

11' Луценко наносил удар по воротам с острого угла — мимо!

8' Кангва получил пас уже в штрафной Годзюра, пробил, но мяч попал в Меркулова. Эвансу показалось, что здесь должно быть пенальти, только у арбитра другое мнение.

5' «Урал» пытается прессинговать соперника, практически не выпуская футболистов «Арсенала» с их половины поля.

3' Горбатенко жестко врезался в Августиняка, за что сразу получил желтую карточку.

1' Ух! Сразу опасный момент! Игорь Горбатенко нанес сильный и точный удар издалека. Вратарь перевел мяч на угловой.

1' Звучит стартовый свисток. Матч начался!

0' Матч сегодня обслуживает такая судейская бригада:

главный судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Антон Кобзев (Москва), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Николай Левников (Санкт-Петербург); делегат РФПЛ — Борис Ларин (Москва).

0' До начала матча у нас есть немного времени, чтобы посмотреть милое видео. Дети задали вратарю «Арсенала» Михаилу Левашову интересные и неожиданные вопросы. Например, что делать, если захотел в туалет во время матча; откуда берутся дети и др.

0' Команды по-разному сыграли после паузы в чемпионате России. «Арсенал» проиграл в Санкт-Петербурге «Зениту» со счетом 1:3. Из-за кадровых трудностей главный тренер оружейников Игорь Черевченко вынужденно пошел на эксперимент с тремя центральными защитниками.

«Урал» в 9-м туре сенсационно победил в матче со «Спартаком». «Шмели» одержали волевую победу со счетом 2:1.

0' Составы команд уже известны.

«Арсенал»:

«Урал»:

0' Немного предматчевого антуража от пресс-службы ПФК «Арсенал»:

Галерея
"Арсенал" - "Урал" 22.09, Фото: 1
"Арсенал" - "Урал" 22.09, Фото: 2
"Арсенал" - "Урал" 22.09, Фото: 3
"Арсенал" - "Урал" 22.09, Фото: 4
"Арсенал" - "Урал" 22.09, Фото: 5
"Арсенал" - "Урал" 22.09, Фото: 6
"Арсенал" - "Урал" 22.09, Фото: 7
"Арсенал" - "Урал" 22.09, Фото: 8
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0' «Арсенал» и «Урал» являются соседями по турнирной таблице. Оружейники расположились на 8 месте, уральцы — на 9-м, хотя у обеих команд равное количество очков — 13. Подопечные Игоря Черевченко опережают соперников пока только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

0' Обратимся к статистике. Цифры говорят совсем не в нашу пользу. Шесть матчей подряд «Арсенал» не может выиграть у «Урала». Надеемся и верим, что сегодня это «проклятье» будет снято :).

0' Погода в Туле совсем не радует. Совсем недавно в городе прошел проливной дождь, а это значит, что поле и мяч будут скользкими. Какой команде такие погодные условия помогут, узнаем совсем скоро.

0' Добрый день, футбольные болельщики! Сегодня наш «Арсенал» играет дома с «Уралом». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30. Не пошли на Центральный стадион? Присоединяйтесь к нашей трансляции! Обсуждайте в комментариях самые интересные моменты матча.

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