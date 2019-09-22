новости
новости
Регистрация
Росгидромет рассказал, какой будет зима

Росгидромет рассказал, какой будет зима

Ожидается, что в целом зима будет теплой, самым холодным месяцем станет февраль.

Температура на большей части территории страны будет превышать многолетние значения. Однако февраль в Москве, по прогнозам, будет холоднее, чем в 2019 году.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март. Данные говорят о том, что в этот период температура воздуха будет превышать или находиться на уровне многолетних значений.

Предполагается, что в Центральном федеральном округе температурный фон в целом будет соответствовать обычным показателям, но февраль при этом ожидается холоднее прошлогоднего. В марте же средняя температура за месяц будет выше нормы.

В Москве самым холодным месяцем будет январь: среднемесячная температура составит минус 9,3 градуса. В феврале будет –7,7°С, в декабре —6,1°С, в марте —2,2°С.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:18 +4
Другие статьи по темам
Событие
прогноз погодыкакой будет зима
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Красноармейском проспекте в Туле Toyota Prado протаранила «семерку»
На Красноармейском проспекте в Туле Toyota Prado протаранила «семерку»
«Арсенал» и «Урал» расписали мировую – 1:1
«Арсенал» и «Урал» расписали мировую – 1:1
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.