Росгидромет рассказал, какой будет зима

Ожидается, что в целом зима будет теплой, самым холодным месяцем станет февраль.

Температура на большей части территории страны будет превышать многолетние значения. Однако февраль в Москве, по прогнозам, будет холоднее, чем в 2019 году.

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март. Данные говорят о том, что в этот период температура воздуха будет превышать или находиться на уровне многолетних значений.

Предполагается, что в Центральном федеральном округе температурный фон в целом будет соответствовать обычным показателям, но февраль при этом ожидается холоднее прошлогоднего. В марте же средняя температура за месяц будет выше нормы.

В Москве самым холодным месяцем будет январь: среднемесячная температура составит минус 9,3 градуса. В феврале будет –7,7°С, в декабре —6,1°С, в марте —2,2°С.