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Прокуратура проверила сайты УК и нашла на них нарушения прав инвалидов

Прокуратура проверила сайты УК и нашла на них нарушения прав инвалидов

Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре.

Прокуратура Привокзального района проверила соблюдение прав инвалидов на беспрепятственный доступ к информационным ресурсам.

Действующим законодательством предусмотрена возможность доступа инвалидов по зрению ко всем компонентам электронных ресурсов сети Интернет. Таким образом, на главной странице сайта для инвалидов по зрению должен быть предусмотрен переход на версию сайта «версия для слабовидящих».

В ходе проверки установлено, что на официальных сайтах четырех управляющих компаний, осуществляющих деятельность в Привокзальном районе Тулы, отсутствует версия для слабовидящих, вместе с тем на территории района проживает 14 граждан, имеющих инвалидность по зрению. В связи с этим прокуратурой района в адрес руководителей управляющих компаний внесены представления. Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль в прокуратуре.            

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:12 +1
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