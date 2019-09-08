«Арсенал» завершит календарный год матчем с «Локомотивом» 6 декабря

Фото из архива Myslo.

РПЛ опубликовала расписание матчей чемпионата с 9-го по 19-й туры. Отметим, что тульский «Арсенал» завершит календарный год домашней игрой с «Локомотивом» 6 декабря. Поединок назначен на 19.30.

полное расписание матчей рпл

9 тур

13 сентября (пятница)

«Зенит» — «Арсенал» 20:00

14 сентября (суббота)

«Спартак» — «Урал» 16:30

«Сочи» — «Локомотив» 19:00

15 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Рубин» 14:00

«Тамбов» — ПФК ЦСКА 16:30

«Краснодар» — «Крылья Советов» 19:00

16 сентября (понедельник)

«Динамо» — «Уфа» 20:00

«Ростов» — «Ахмат» 20:30

10 тур

20 сентября (пятница)

«Уфа» — «Спартак» 17:30

21 сентября (суббота)

«Ахмат» — «Крылья Советов» 14:00

«Зенит» — «Рубин» 16:30

«Тамбов» — «Ростов» 19:00

22 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Локомотив» 11:30

«Динамо» — «Сочи» 14:00

«Арсенал» — «Урал» 16:30

ПФК ЦСКА — «Краснодар» 19:00



11 тур

28 сентября (суббота)

«Крылья Советов» — «Тамбов» 14:00

«Ростов» — «Динамо» 16:30

«Локомотив» — «Зенит» 19:00*

29 сентября (воскресенье)

«Урал» — ПФК ЦСКА 11:30

«Рубин» — «Уфа» 14:00

«Спартак» — «Оренбург» 16:30

«Краснодар» — «Арсенал» 19:00

30 сентября (понедельник)

«Сочи» — «Ахмат» 19:30

*В случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 Кубка России с участием ФК «Локомотив» и ФК «Зенит» на 24.09, дата проведения матча РПЛ между ними будет изменена на 27 сентября 19:30.

12 тур

5 октября (суббота)

«Уфа» — «Ахмат» 11:30

«Оренбург» — «Динамо» 14:00

«Рубин» — «Тамбов» 16:30

«Сочи» — «Крылья Советов» 19:00

6 октября (воскресенье)

«Урал» — «Зенит» 11:30

«Локомотив» — «Арсенал» 14:00

ПФК ЦСКА — «Ростов» 16:30

«Краснодар» — «Спартак» 19:00

7−15 октября сборы сборной команды России.

13 тур

18 октября (пятница)

«Ахмат» — «Локомотив» 19:30

19 октября (суббота)

«Тамбов» — «Урал» 14:00

«Спартак» — «Рубин» 16:30

«Зенит» — «Ростов» 19:00

20 октября (воскресенье)

«Оренбург» — «Крылья Советов» 11:30

«Уфа» — ПФК ЦСКА 14:00

«Арсенал» — «Сочи» 16:30

«Динамо» — «Краснодар» 19:00

14 тур

25 октября (пятница)

«Рубин» — «Урал» 19:30

26 октября (суббота)

«Тамбов» — «Уфа» 14:00

«Ахмат» — «Арсенал» 16:30

«Ростов» — «Сочи» 19:00

27 октября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Зенит» 12:00

ПФК ЦСКА — «Динамо» 14:00

«Краснодар» — «Оренбург» 16:30

«Локомотив» — «Спартак» 19:00

15 тур

2 ноября (суббота)

«Уфа» — «Локомотив» 11:30

«Динамо» — «Ахмат» 14:00

«Сочи» — «Тамбов» 16:30

«Зенит» — ПФК ЦСКА 19:00

3 ноября (воскресенье)

«Краснодар» — «Ростов» 16:30

4 ноября (понедельник)

«Урал» — «Оренбург» 14:00

«Крылья Советов» — «Рубин» 16:30

«Спартак» — «Арсенал» 19:00

16 тур

8 ноября (пятница)

«Ахмат» — «Урал» 19:30

9 ноября (суббота)

«Рубин» — «Динамо» 14:00

«Ростов» — «Тамбов» 16:30

«Спартак» — «Крылья Советов» 19:00

10 ноября (воскресенье)

«Оренбург» — «Уфа» 11:30

«Арсенал» — «Зенит» 14:00

«Сочи» — ПФК ЦСКА 16:30

«Локомотив» — «Краснодар» 19:00

11−19 ноября — сборы сборной команды России.

17 тур

22 ноября (пятница)

«Тамбов» — «Локомотив» 19:30

23 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Ахмат» 11:30

«Рубин» — «Зенит» 14:00

«Динамо» — «Ростов» 16:30

24 ноября (воскресенье)

«Уфа» — «Сочи» 11:30

«Урал» — «Спартак» 14:00

«Арсенал» — «Краснодар» 16:30

ПФК ЦСКА — «Крылья Советов» 19:00

18 тур

30 ноября (суббота)

«Крылья Советов» — «Уфа» 14:00

«Ростов» — «Урал» 16:30

«Ахмат» — «Рубин» 19:00

1 декабря (воскресенье)

«Сочи» — «Оренбург» 14:00

«Локомотив» — «Динамо» 16:30

«Зенит» — «Спартак» 19:00

2 декабря (понедельник)

ПФК ЦСКА — «Арсенал» 19:30

«Краснодар» — «Тамбов» 19:30

19 тур

6 декабря (пятница)

«Арсенал» — «Локомотив» 19:30

«Зенит» — «Динамо» 19:30

7 декабря (суббота)

«Тамбов» — «Оренбург» 14:00

«Краснодар» — ПФК ЦСКА 16:30

«Ахмат» — «Уфа» 19:00

8 декабря (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Урал» 14:00

«Сочи» — «Рубин» 16:30

«Спартак» — «Ростов» 19:00

Календарь игровых дней с 20 по 30 тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги Чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.