«Арсенал» завершит календарный год матчем с «Локомотивом» 6 декабря
Публикуем календарь игр.
РПЛ опубликовала расписание матчей чемпионата с 9-го по 19-й туры. Отметим, что тульский «Арсенал» завершит календарный год домашней игрой с «Локомотивом» 6 декабря. Поединок назначен на 19.30.
9 тур
13 сентября (пятница)
«Зенит» — «Арсенал» 20:00
14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал» 16:30
«Сочи» — «Локомотив» 19:00
15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин» 14:00
«Тамбов» — ПФК ЦСКА 16:30
«Краснодар» — «Крылья Советов» 19:00
16 сентября (понедельник)
«Динамо» — «Уфа» 20:00
«Ростов» — «Ахмат» 20:30
10 тур
20 сентября (пятница)
«Уфа» — «Спартак» 17:30
21 сентября (суббота)
«Ахмат» — «Крылья Советов» 14:00
«Зенит» — «Рубин» 16:30
«Тамбов» — «Ростов» 19:00
22 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Локомотив» 11:30
«Динамо» — «Сочи» 14:00
«Арсенал» — «Урал» 16:30
ПФК ЦСКА — «Краснодар» 19:00
11 тур
28 сентября (суббота)
«Крылья Советов» — «Тамбов» 14:00
«Ростов» — «Динамо» 16:30
«Локомотив» — «Зенит» 19:00*
29 сентября (воскресенье)
«Урал» — ПФК ЦСКА 11:30
«Рубин» — «Уфа» 14:00
«Спартак» — «Оренбург» 16:30
«Краснодар» — «Арсенал» 19:00
30 сентября (понедельник)
«Сочи» — «Ахмат» 19:30
*В случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 Кубка России с участием ФК «Локомотив» и ФК «Зенит» на 24.09, дата проведения матча РПЛ между ними будет изменена на 27 сентября 19:30.
12 тур
5 октября (суббота)
«Уфа» — «Ахмат» 11:30
«Оренбург» — «Динамо» 14:00
«Рубин» — «Тамбов» 16:30
«Сочи» — «Крылья Советов» 19:00
6 октября (воскресенье)
«Урал» — «Зенит» 11:30
«Локомотив» — «Арсенал» 14:00
ПФК ЦСКА — «Ростов» 16:30
«Краснодар» — «Спартак» 19:00
7−15 октября сборы сборной команды России.
13 тур
18 октября (пятница)
«Ахмат» — «Локомотив» 19:30
19 октября (суббота)
«Тамбов» — «Урал» 14:00
«Спартак» — «Рубин» 16:30
«Зенит» — «Ростов» 19:00
20 октября (воскресенье)
«Оренбург» — «Крылья Советов» 11:30
«Уфа» — ПФК ЦСКА 14:00
«Арсенал» — «Сочи» 16:30
«Динамо» — «Краснодар» 19:00
14 тур
25 октября (пятница)
«Рубин» — «Урал» 19:30
26 октября (суббота)
«Тамбов» — «Уфа» 14:00
«Ахмат» — «Арсенал» 16:30
«Ростов» — «Сочи» 19:00
27 октября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Зенит» 12:00
ПФК ЦСКА — «Динамо» 14:00
«Краснодар» — «Оренбург» 16:30
«Локомотив» — «Спартак» 19:00
15 тур
2 ноября (суббота)
«Уфа» — «Локомотив» 11:30
«Динамо» — «Ахмат» 14:00
«Сочи» — «Тамбов» 16:30
«Зенит» — ПФК ЦСКА 19:00
3 ноября (воскресенье)
«Краснодар» — «Ростов» 16:30
4 ноября (понедельник)
«Урал» — «Оренбург» 14:00
«Крылья Советов» — «Рубин» 16:30
«Спартак» — «Арсенал» 19:00
16 тур
8 ноября (пятница)
«Ахмат» — «Урал» 19:30
9 ноября (суббота)
«Рубин» — «Динамо» 14:00
«Ростов» — «Тамбов» 16:30
«Спартак» — «Крылья Советов» 19:00
10 ноября (воскресенье)
«Оренбург» — «Уфа» 11:30
«Арсенал» — «Зенит» 14:00
«Сочи» — ПФК ЦСКА 16:30
«Локомотив» — «Краснодар» 19:00
11−19 ноября — сборы сборной команды России.
17 тур
22 ноября (пятница)
«Тамбов» — «Локомотив» 19:30
23 ноября (суббота)
«Оренбург» — «Ахмат» 11:30
«Рубин» — «Зенит» 14:00
«Динамо» — «Ростов» 16:30
24 ноября (воскресенье)
«Уфа» — «Сочи» 11:30
«Урал» — «Спартак» 14:00
«Арсенал» — «Краснодар» 16:30
ПФК ЦСКА — «Крылья Советов» 19:00
18 тур
30 ноября (суббота)
«Крылья Советов» — «Уфа» 14:00
«Ростов» — «Урал» 16:30
«Ахмат» — «Рубин» 19:00
1 декабря (воскресенье)
«Сочи» — «Оренбург» 14:00
«Локомотив» — «Динамо» 16:30
«Зенит» — «Спартак» 19:00
2 декабря (понедельник)
ПФК ЦСКА — «Арсенал» 19:30
«Краснодар» — «Тамбов» 19:30
19 тур
6 декабря (пятница)
«Арсенал» — «Локомотив» 19:30
«Зенит» — «Динамо» 19:30
7 декабря (суббота)
«Тамбов» — «Оренбург» 14:00
«Краснодар» — ПФК ЦСКА 16:30
«Ахмат» — «Уфа» 19:00
8 декабря (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Урал» 14:00
«Сочи» — «Рубин» 16:30
«Спартак» — «Ростов» 19:00
Календарь игровых дней с 20 по 30 тур будет скорректирован после определения участников 1/8 финала Лиги Чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы.