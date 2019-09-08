Более 200 тысяч жителей Тульской области проголосовали к 15 часам

Председатель Тульской областной избирательной комиссии Павел Веселов рассказал о явке избирателей по состоянию на 15.00.

Средний показатель явки по региону в единый день голосования к 15.00 составил 20,44%. Это почти на 4% меньше по сравнению с 2014 годом.

По данным областного избиркома, выборы проходят без серьезных нарушений.

«Всего на данный момент проголосовало 241 375 человек», - добавил Павел Веселов.

В ходе брифинга также состоялась видеоконференция с председателем территориальной избирательной комиссии Алексинского района Еленой Журбой и членом ассоциации «Гражданский контроль» Николаем Тузиковым.

По словам председателя ТИК, по 13-му округу явка составила 19,64%, по 14-му – 29,9%. Член ассоциации «Гражданский контроль» Николай Тузиков отметил, что уже побывал на 8 избирательных участках и подтвердил, что выборы проходят без нарушений.

Отметим, что в Туле сегодня работают 12 именных и тематических избирательных участков. На многих из них проходят концертные программы.

На улице Ложевой в Пролетарском районе открыт участок «Тульская гармонь». Здесь работает выставка музыкальных инструментов, а для жителей играют гармонисты.

На участке «Тула пряничная», который находится в областном центре молодежи, избирателей угощают пряниками. Здесь проходит концертная программа и выступают солисты образцовых детских коллективов «Чудеса» и «Фантазёры».

В ТГПУ имени Л.Н. Толстого работает тематический избирательный участок «Тула студенческая». Концертную программу подготовили факультеты педагогического университета.

На участке любой желающий может управлять роботами, участвовать в мастер-классах по флористике, оригами и раскрашиванию филимоновской игрушки. На импровизированной сцене перед общежитием выступают студенты с танцевальными и музыкальными номерами.