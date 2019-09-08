новости
новости
Регистрация
Более 200 тысяч жителей Тульской области проголосовали к 15 часам

Более 200 тысяч жителей Тульской области проголосовали к 15 часам

Председатель Тульской областной избирательной комиссии Павел Веселов рассказал о явке избирателей по состоянию на 15.00.

Средний показатель явки по региону в единый день голосования к 15.00 составил 20,44%. Это почти на 4% меньше по сравнению с 2014 годом.

По данным областного избиркома, выборы проходят без серьезных нарушений.

«Всего на данный момент проголосовало 241 375 человек», - добавил Павел Веселов.

В ходе брифинга также состоялась видеоконференция с председателем территориальной избирательной комиссии Алексинского района Еленой Журбой и членом ассоциации «Гражданский контроль» Николаем Тузиковым.

По словам председателя ТИК, по 13-му округу явка составила 19,64%, по 14-му – 29,9%. Член ассоциации «Гражданский контроль» Николай Тузиков отметил, что уже побывал на 8 избирательных участках и подтвердил, что выборы проходят без нарушений.

 

Отметим, что в Туле сегодня работают 12 именных и тематических избирательных участков. На многих из них проходят концертные программы.

На улице Ложевой в Пролетарском районе открыт участок «Тульская гармонь».  Здесь работает выставка музыкальных инструментов, а для жителей играют гармонисты.

На участке «Тула пряничная», который находится в областном центре молодежи, избирателей угощают пряниками. Здесь проходит концертная программа и выступают солисты образцовых детских коллективов «Чудеса» и «Фантазёры».

В ТГПУ имени Л.Н. Толстого работает тематический избирательный участок «Тула студенческая». Концертную программу подготовили факультеты педагогического университета.

На участке любой желающий может управлять роботами, участвовать в мастер-классах по флористике, оригами и раскрашиванию филимоновской игрушки. На импровизированной сцене перед общежитием выступают студенты с танцевальными и музыкальными номерами.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 16:28 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выборывыборы 2019явка на 15 часов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» завершит календарный год матчем с «Локомотивом» 6 декабря
«Арсенал» завершит календарный год матчем с «Локомотивом» 6 декабря
В середине сентября в Туле по-прежнему будет тепло
В середине сентября в Туле по-прежнему будет тепло
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.