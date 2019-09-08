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Туляков просят помочь опознать неизвестную женщину

Туляков просят помочь опознать неизвестную женщину

Она находится в больнице с потерей памяти с 2015 года.

Продолжаются поиски родственников женщины, которая 30 марта 2015 года была найдена в Щекино. Ориентировочно ей 40-50 лет. Называет себя Рая, Раэля (возможны другие варианты).

С 2015 года женщина находится в медицинском учреждении с потерей памяти.

Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, карие глаза, темные волосы, короткая стрижка.

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы знаете эту женщину.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией об этом человеке, с просьбой сообщить по телефону: 8 800-700-54-52 (бесплатно по РФ).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:05 +3
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