Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
«Арсенал» с минимальным счётом уступил «Торпедо»
Товарищеский матч состоялся на домашнем стадионе туляков.
Канониры сыграли с минским клубом «Торпедо-БелАЗ». Команды вышли на поле следующими составами.
«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Комбаров, Денисов, Альварес, Володько, Бауэр, Ткачев, Пантелеев, Тудорие, Берхамов.
«Торпедо-БелАЗ»: Горбунов, Аффи, Премудров, Мышенко, Букорац, Хачатурян, Соловей, Алисейко, Горбачик, Бегунов, Щадин.
Исход матча был решён на четвертой минуте встречи – мяч в ворота хозяев отправил Премудров. К сожалению, тулякам не удалось переломить ситуацию и добиться победы.
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