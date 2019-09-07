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«Арсенал» с минимальным счётом уступил «Торпедо»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Арсенал» с минимальным счётом уступил «Торпедо»

Товарищеский матч состоялся на домашнем стадионе туляков.

Канониры сыграли с минским клубом «Торпедо-БелАЗ». Команды вышли на поле следующими составами.

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Комбаров, Денисов, Альварес, Володько, Бауэр, Ткачев, Пантелеев, Тудорие, Берхамов.

«Торпедо-БелАЗ»: Горбунов, Аффи, Премудров, Мышенко, Букорац, Хачатурян, Соловей, Алисейко, Горбачик, Бегунов, Щадин.

Исход матча был решён на четвертой минуте встречи – мяч в ворота хозяев отправил Премудров. К сожалению, тулякам не удалось переломить ситуацию и добиться победы.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:09 +2
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