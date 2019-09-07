Екатерина Шульман проследит за порядком на выборах в Тульской области

Доцент РАНХиГС, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман будет руководить региональной мониторинговой рабочей группой СПЧ, которая проследит за соблюдением закона на выборах в Тульской области.

«На подсчете голосов я присутствовать не имею права – там могут быть только наблюдатели от кандидатов, партий и Общественной палаты. Но за ходом голосования следить мы можем. Поэтому если вы голосуете/наблюдаете в Туле и области, и у вас планируется или осуществляется какое-нибудь безобразие – сообщайте об этом», – пишет Шульман в своей фан-группе «ВКонтакте».

Сообщить Екатерине Шульман о нарушении на выборах туляки могут несколькими способами: оставив комментарий к тематическому посту на Facebook, написав сообщение в группу «ВКонтакте» или в Telegram-канал Екатерины Шульман (@eschulmann).