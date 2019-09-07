новости
новости
Регистрация
В Заречье лжегазовщик украл у пенсионеров золото и 130 тысяч рублей

В Заречье лжегазовщик украл у пенсионеров золото и 130 тысяч рублей

Злоумышленник проник в квартиру под предлогом проверки оборудования.

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» обратилась 74-летняя женщина. Она сообщила, что днём в квартиру, в которой находился её 78-летний муж, пришёл неизвестный мужчина и представился сотрудником ресурсоснабжающей организации.

Пройдя в жилище, он делал вид, что проверяет газовое оборудование и заполняет какие-то документы. После его ухода пенсионеры обнаружили пропажу 130 тысяч рублей и золотых изделий.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Оперативники устанавливают личность и местонахождение преступника.  

Сотрудники УМВД России по Тульской области напоминают о необходимости проверки сведений, которые сообщают о себе незваные гости, представляющиеся работниками социальных или коммунальных служб. Будьте максимально бдительны, по возможности советуйтесь с родственниками и соседями перед тем, как впустить незнакомцев в квартиру. Не оставляйте визитеров без присмотра.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:41 +1
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполицияукрали деньги у пенсионеровлжегазовщикикражауголовное делопреступление
Место
ТулаЗареченский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» с минимальным счётом уступил «Торпедо»
«Арсенал» с минимальным счётом уступил «Торпедо»
Аниме-фест Yno Express и День города: фоторепортаж
Аниме-фест Yno Express и День города: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.