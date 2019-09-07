В Заречье лжегазовщик украл у пенсионеров золото и 130 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» обратилась 74-летняя женщина. Она сообщила, что днём в квартиру, в которой находился её 78-летний муж, пришёл неизвестный мужчина и представился сотрудником ресурсоснабжающей организации.

Пройдя в жилище, он делал вид, что проверяет газовое оборудование и заполняет какие-то документы. После его ухода пенсионеры обнаружили пропажу 130 тысяч рублей и золотых изделий.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Оперативники устанавливают личность и местонахождение преступника.

Сотрудники УМВД России по Тульской области напоминают о необходимости проверки сведений, которые сообщают о себе незваные гости, представляющиеся работниками социальных или коммунальных служб. Будьте максимально бдительны, по возможности советуйтесь с родственниками и соседями перед тем, как впустить незнакомцев в квартиру. Не оставляйте визитеров без присмотра.