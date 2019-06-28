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Кто отправился на сборы с тульским «Арсеналом» в Австрию
Фото пресс-службы «Арсенала».

Кто отправился на сборы с тульским «Арсеналом» в Австрию

Рассказываем, каких футболистов взял с собой главный тренер Игорь Черевченко.

27 июня стартовал второй этап подготовки тульского «Арсенала» к новому сезону. Оружейники чартерным рейсом из Москвы отправились в австрийский Зальцбург, а затем переместились в город Кессен.

Как сообщает пресс-служба клуба, в распоряжении тренерского штаба «Арсенала» 21 футболистов:

  • вратари: Артур Нигматуллин, Михаил Левашов, Егор Шамов и Александр Миронов,
  • защитники: Кирилл Комбаров, Максим Беляев, Анри Хагуш, Максим Володько, Александр Денисов, Гиа Григалава, Бакари Коне, Виктор Альварес,
  • полузащитники: Сергей Ткачев, Георги Костадинов, Игорь Горбатенко, Ярослав Ивакин, Эванс Кангва, Даниил Лесовой, Даниил Хлусевич,
  • нападающие: Евгений Луценко и Гурам Аджоев.

Отметим, на просмотре в «Арсенале» находятся еще два игрока.

Накануне клуб объявил о том, что подписал контракт с уроженцем Тульской области полузащитником Владиславом Пантелеевым, а также достиг соглашения с Сергеем Ткачевым, который ранее выступал в «Арсенале» на правах аренды. Контракт с Ткачевым действует до 2021 года.

Австрийский этап подготовки продлится с 27 июня по 7 июля. За это время команда Игоря Черевченко проведет три контрольные встречи. 29 июня соперником туляков станет «Ваккер» (Австрия), 2 июля — «Пршибрам» (Чехия), а 6 июля — чемпион Австрии «Ред Булл Зальцбург».

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"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 1
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 2
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 3
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 4
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 5
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 6
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 7
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 8
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 9
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 10
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 11
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 12
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 13
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 14
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 15
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 16
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 17
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 18
"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 19
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"Арсенал" на сборах в Австрии, Фото: 23
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