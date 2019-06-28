Кто отправился на сборы с тульским «Арсеналом» в Австрию
Рассказываем, каких футболистов взял с собой главный тренер Игорь Черевченко.
27 июня стартовал второй этап подготовки тульского «Арсенала» к новому сезону. Оружейники чартерным рейсом из Москвы отправились в австрийский Зальцбург, а затем переместились в город Кессен.
Как сообщает пресс-служба клуба, в распоряжении тренерского штаба «Арсенала» 21 футболистов:
- вратари: Артур Нигматуллин, Михаил Левашов, Егор Шамов и Александр Миронов,
- защитники: Кирилл Комбаров, Максим Беляев, Анри Хагуш, Максим Володько, Александр Денисов, Гиа Григалава, Бакари Коне, Виктор Альварес,
- полузащитники: Сергей Ткачев, Георги Костадинов, Игорь Горбатенко, Ярослав Ивакин, Эванс Кангва, Даниил Лесовой, Даниил Хлусевич,
- нападающие: Евгений Луценко и Гурам Аджоев.
Отметим, на просмотре в «Арсенале» находятся еще два игрока.
Накануне клуб объявил о том, что подписал контракт с уроженцем Тульской области полузащитником Владиславом Пантелеевым, а также достиг соглашения с Сергеем Ткачевым, который ранее выступал в «Арсенале» на правах аренды. Контракт с Ткачевым действует до 2021 года.
Австрийский этап подготовки продлится с 27 июня по 7 июля. За это время команда Игоря Черевченко проведет три контрольные встречи. 29 июня соперником туляков станет «Ваккер» (Австрия), 2 июля — «Пршибрам» (Чехия), а 6 июля — чемпион Австрии «Ред Булл Зальцбург».