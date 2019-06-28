Кто отправился на сборы с тульским «Арсеналом» в Австрию

27 июня стартовал второй этап подготовки тульского «Арсенала» к новому сезону. Оружейники чартерным рейсом из Москвы отправились в австрийский Зальцбург, а затем переместились в город Кессен.

Как сообщает пресс-служба клуба, в распоряжении тренерского штаба «Арсенала» 21 футболистов:

вратари: Артур Нигматуллин, Михаил Левашов, Егор Шамов и Александр Миронов,

Артур Нигматуллин, Михаил Левашов, Егор Шамов и Александр Миронов, защитники: Кирилл Комбаров, Максим Беляев, Анри Хагуш, Максим Володько, Александр Денисов, Гиа Григалава, Бакари Коне, Виктор Альварес,

Кирилл Комбаров, Максим Беляев, Анри Хагуш, Максим Володько, Александр Денисов, Гиа Григалава, Бакари Коне, Виктор Альварес, полузащитники: Сергей Ткачев, Георги Костадинов, Игорь Горбатенко, Ярослав Ивакин, Эванс Кангва, Даниил Лесовой, Даниил Хлусевич,

Сергей Ткачев, Георги Костадинов, Игорь Горбатенко, Ярослав Ивакин, Эванс Кангва, Даниил Лесовой, Даниил Хлусевич, нападающие: Евгений Луценко и Гурам Аджоев.

Отметим, на просмотре в «Арсенале» находятся еще два игрока.

Накануне клуб объявил о том, что подписал контракт с уроженцем Тульской области полузащитником Владиславом Пантелеевым, а также достиг соглашения с Сергеем Ткачевым, который ранее выступал в «Арсенале» на правах аренды. Контракт с Ткачевым действует до 2021 года.

Австрийский этап подготовки продлится с 27 июня по 7 июля. За это время команда Игоря Черевченко проведет три контрольные встречи. 29 июня соперником туляков станет «Ваккер» (Австрия), 2 июля — «Пршибрам» (Чехия), а 6 июля — чемпион Австрии «Ред Булл Зальцбург».