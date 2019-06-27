«Арсенал» подписал контракт с уроженцем Тульской области
Контракт с Владиславом Пантелеевым рассчитан до 2021 года.
27 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с полузащитником Владиславом Пантелеевым. Об этом сообщает клубная пресс-служба. 22-летний игрок является уроженцем Алексина Тульской области.
Большую часть карьеры Владислав провел в московском «Спартаке». За главную команду Пантелеев сыграл два матча, за «Спартак-2» - 106 матчей, в которых забил 26 мячей. Выступал за юношеские и молодежную сборные России.
В весенней части минувшего чемпионата полузащитник играл за казанский «Рубин».
Контракт с Владиславом Пантелеевым рассчитан до 2021 года.
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