«Арсенал» подписал контракт с уроженцем Тульской области

Контракт с Владиславом Пантелеевым рассчитан до 2021 года.

27 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с полузащитником Владиславом Пантелеевым. Об этом сообщает клубная пресс-служба. 22-летний игрок является уроженцем Алексина Тульской области.

Большую часть карьеры Владислав провел в московском «Спартаке». За главную команду Пантелеев сыграл два матча, за «Спартак-2» - 106 матчей, в которых забил 26 мячей. Выступал за юношеские и молодежную сборные России.

В весенней части минувшего чемпионата полузащитник играл за казанский «Рубин».

Контракт с Владиславом Пантелеевым рассчитан до 2021 года.