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«Арсенал» подписал контракт с уроженцем Тульской области

«Арсенал» подписал контракт с уроженцем Тульской области

Контракт с Владиславом Пантелеевым рассчитан до 2021 года.

27 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с полузащитником Владиславом Пантелеевым. Об этом сообщает клубная пресс-служба. 22-летний игрок является уроженцем Алексина Тульской области.
 
Большую часть карьеры Владислав провел в московском «Спартаке». За главную команду Пантелеев сыграл два матча, за «Спартак-2» - 106 матчей, в которых забил 26 мячей. Выступал за юношеские и молодежную сборные России. 
 
В весенней части минувшего чемпионата полузащитник играл за казанский «Рубин». 
 
Контракт с Владиславом Пантелеевым рассчитан до 2021 года.
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