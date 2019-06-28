В Тульской области на заводе Haval массово заболели рабочие

Фото из архива Myslo.

Сообщается, что у 15 человек подозрение на кишечную инфекцию.

В соцсетях появилась информация, что в Узловой на заводе Haval после посещения столовой массово отравились рабочие. Сообщается, что у всех одинаковые симптомы: повышение температуры, рвота, тошнота. Некоторые СМИ разместили информацию о том, что количество пострадавших достигает около 200 человек.

Предприятие разместило по этому поводу официальный комментарий:

– Вечером 26 июня некоторые сотрудники завода почувствовали себя плохо. Симптомы примерно одинаковые — расстройство желудка, у некоторых температура. В первую очередь, естественно, было подозрение на массовое отравление в заводской столовой, которую обслуживает сторонняя компания. Однако сегодня, 27 июня, стали проявляться те же симптомы у сотрудников, которые не пользуются услугами столовой и вообще там не были. Тем не менее представители компании «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» обратились в Роспотребнадзор для выяснения причин произошедшего, и забор проб был осуществлен в кратчайшие сроки.

В данный момент причины недомогания сотрудников выясняются. Компания со своей стороны сделает всё возможное, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области оперативно прокомментировало ситуацию:

– 26 июня зарегистрировано 15 случаев подозрения на кишечную инфекцию среди посетителей ООО «Хуамии Солюкс Сервис Групп» (столовая завода ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус»). 9 человек из числа обратившихся с легкими формами заболевания госпитализированы в стационар Новомосковска и Донской, 6 человек с клиническими признаками кишечной инфекции наблюдаются амбулаторно.

Ведомство сообщает, что проводятся санитарно-эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия. Столовая закрыта. Угрозы распространения инфекции нет.