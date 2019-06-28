Под Чулковским путепроводом туляк жестоко убил и изнасиловал мужчину

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Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по п. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные с особой жестокостью) в отношении 38-летнего мужчины.

По версии следствия, вечером 4 октября 2018 года в Туле обвиняемый распивал спиртные напитки под автомобильным мостом на Пролетарской набережной совместно с тремя своими знакомыми, среди которых была и женщина.

Пьяный мужчина начал выяснять у одного из присутствующих, вступал ли он в половую связь с его женщиной. В ходе беседы между соперниками произошел конфликт.

Действуя на почве ревности, мужчина жестоко избил оппонента, нанес несколько ударов ножом по разным частям тела, затем совершил в отношении потерпевшего иные действия сексуального характера.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается в полном объеме.

Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.