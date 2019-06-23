Фото: vk.com/fcarsenaltula.
«Арсенал» сыграл вничью с «Лучом» – 0:0
Матч проходил в закрытом режиме.
В Туле на Центральном стадионе завершился товарищеский матч между «Арсеналом» и «Лучом» из Владивостока. Итог игры — 0:0. Отметим, что поединок проходил в закрытом режиме из-за большого количества просмотровых футболистов.
На момент публикации новости стартовый состав опубликовал только «Луч»:
Котляров, — Аравин, Магадиев, Степанец, Игрок на просмотре, — Калугин, Стеклов, Пономаренко С., Гаглоев, — Гордиенко, Алиев.
Запас: Игрок на просмотре (3), Пономаренко М., Насадюк, Кротов, Марущак, Акопян, Симаков, Белунов, Макаренко, Гумеров.
Напомним, тульский «Арсенал» первые сборы проводит в Туле, затем команда Игоря Черевченко отправится в Австрию, где с 27 июня по 7 июля будет готовиться к сезону.
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