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В Туле в пруду Центрального парка утонул подросток
Фото Сергея Старикова.

В Туле в пруду Центрального парка утонул подросток

На месте происшествия работали полицейские и спасатели.

Вечером 23 июня в правоохранительные органы поступила информация, что в Среднем пруду Центрального парка Тулы утонул подросток. На месте происшествия работали сотрудники городской службы спасения и полицейские. Первые прочесывали дно багром, вторые — устанавливали обстоятельства происшествия.

При этом происходящее не смущало отдыхающих. Люди продолжали нырять в воду и плавать рядом с местом поиска, рискуя наткнуться на труп.

После продолжительных поисков спасатели извлекли из воды тело погибшего парня. Оно находилось недалеко от мостика, с которого прыгают в пруд отдыхающие.

По неофициальной информации, подросток отдыхал с приятелями. Именно они и сообщили о пропаже друга.

Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

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В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 1
В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 2
В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 3
В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 4
В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 5
В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 6
В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 7
В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 8
В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 9
В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 10
В пруду Центрального парка утонул подросток, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:52 +2
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