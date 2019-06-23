В Туле в пруду Центрального парка утонул подросток
На месте происшествия работали полицейские и спасатели.
Вечером 23 июня в правоохранительные органы поступила информация, что в Среднем пруду Центрального парка Тулы утонул подросток. На месте происшествия работали сотрудники городской службы спасения и полицейские. Первые прочесывали дно багром, вторые — устанавливали обстоятельства происшествия.
При этом происходящее не смущало отдыхающих. Люди продолжали нырять в воду и плавать рядом с местом поиска, рискуя наткнуться на труп.
После продолжительных поисков спасатели извлекли из воды тело погибшего парня. Оно находилось недалеко от мостика, с которого прыгают в пруд отдыхающие.
По неофициальной информации, подросток отдыхал с приятелями. Именно они и сообщили о пропаже друга.
Все обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.