Тульские бегуны Реньжина и Ефимов выиграли всероссийский турнир

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты Екатерина Реньжина и Александр Ефимов выиграли проходивший в Жуковском всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России Вячеслава Евстратова.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, Ефимов победил в беге на 200 метров с результатом 21,01 секунды. Реньжина первенствовала на 400-метровке (52,02 с).

Также тульские спортсмены отличились на первенстве России среди юниоров до 20 лет в Саранске. Владислав Шемулинкин стал серебряным призером, показав одинаковое время с воронежцем Владиславом Дорониным 21,50 с на дистанции 200 метров.

Анастасия Волкова в финальном забеге на 200 метров показала шестой результат — 25,10 с. Карина Краснова финишировала седьмой в финале бега на 400 метров с результатом 55,75 с.