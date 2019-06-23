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Тульские бегуны Реньжина и Ефимов выиграли всероссийский турнир
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские бегуны Реньжина и Ефимов выиграли всероссийский турнир

Соревнования проходили в Жуковском.

Тульские легкоатлеты Екатерина Реньжина и Александр Ефимов выиграли проходивший в Жуковском всероссийский турнир памяти заслуженного тренера России Вячеслава Евстратова.

Как сообщает Федерация легкой атлетики Тульской области, Ефимов победил в беге на 200 метров с результатом 21,01 секунды. Реньжина первенствовала на 400-метровке (52,02 с).

Также тульские спортсмены отличились на первенстве России среди юниоров до 20 лет в Саранске. Владислав Шемулинкин стал серебряным призером, показав одинаковое время с воронежцем Владиславом Дорониным 21,50 с на дистанции 200 метров.

Анастасия Волкова в финальном забеге на 200 метров показала шестой результат — 25,10 с. Карина Краснова финишировала седьмой в финале бега на 400 метров с результатом 55,75 с.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:11 +5
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