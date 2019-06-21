Матч «Арсенал» – «Луч» пройдет в Туле без зрителей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

23 июня «Арсенал» проведет в Туле на Центральном стадионе контрольный матч с «Лучом» из Владивостока. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, в связи с участием в этом спарринге большого количества просмотровых футболистов, по обоюдному решению сторон, игра пройдет в закрытом режиме, без зрителей.

Напомним, 20 июня оружейники разгромно уступили курскому «Авангарду» со счетом 0:4.