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Матч «Арсенал» – «Луч» пройдет в Туле без зрителей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Матч «Арсенал» – «Луч» пройдет в Туле без зрителей

Такое решение приняли оба клуба.

23 июня «Арсенал» проведет в Туле на Центральном стадионе контрольный матч с «Лучом» из Владивостока. Как сообщает пресс-служба тульского клуба, в связи с участием в этом спарринге большого количества просмотровых футболистов, по обоюдному решению сторон, игра пройдет в закрытом режиме, без зрителей.

Напомним, 20 июня оружейники разгромно уступили курскому «Авангарду» со счетом 0:4.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:51 0
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