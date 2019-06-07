Календарь РПЛ: с кем и когда сыграет «Арсенал» в новом сезоне
Российская Премьер-лига представляет попарный календарь сезона-2019/20 гг. с 1 по 30 туры.
1 тур (14 июля)
Зенит — Тамбов
Спартак — Сочи
Ростов — Оренбург
Локомотив — Рубин
Ахмат — Краснодар
Арсенал — Динамо
Крылья Советов — ПФК ЦСКА
Урал — Уфа
2 тур (21 июля)
Ростов — Спартак
ПФК ЦСКА — Оренбург
Динамо-Москва — Рубин
Локомотив — Тамбов
Сочи — Зенит
Крылья Советов — Арсенал
Уфа — Краснодар
Урал — Ахмат
3 тур (28 июля)
Краснодар — Сочи
Тамбов — Спартак
ПФК ЦСКА — Локомотив
Динамо — Урал
Рубин — Ахмат
Арсенал — Ростов
Уфа — Крылья Советов
Оренбург — Зенит
4 тур (4 августа)
Зенит — Краснодар
Спартак — Динамо
Тамбов — Арсенал
Ахмат — Оренбург
Сочи — Уфа
Рубин — ПФК ЦСКА
Крылья Советов — Локомотив
Урал- Ростов
5 тур (11 августа)
Ростов — Крылья Советов
Краснодар — Рубин
ПФК ЦСКА — Сочи
Динамо — Зенит
Локомотив — Урал
Ахмат — Спартак
Арсенал — Уфа
Оренбург — Тамбов
6 тур (18 августа)
Зенит — Ахмат
Спартак — ПФК ЦСКА
Тамбов — Краснодар
Динамо — Локомотив
Рубин — Арсенал
Уфа — Ростов
Урал — Крылья Советов
Оренбург — Сочи
7 тур (25 августа)
Зенит — Уфа
Ростов — Рубин
Краснодар — Локомотив
Тамбов — Динамо
ПФК ЦСКА — Ахмат
Сочи — Урал
Арсенал — Оренбург
Крылья Советов — Спартак
8 тур (1 сентября)
Спартак — Зенит
Локомотив — Ростов
Ахмат — Тамбов
Рубин — Сочи
Арсенал — ПФК ЦСКА
Крылья Советов — Динамо
Уфа — Оренбург
Урал — Краснодар
9 тур (15 сентября)
Зенит — Арсенал
Спартак — Урал
Ростов — Ахмат
Краснодар — Крылья Советов
Тамбов — ПФК ЦСКА
Динамо — Уфа
Сочи — Локомотив
Оренбург — Рубин
10 тур (22 сентября)
Зенит — Рубин
Тамбов — Ростов
ПФК ЦСКА — Краснодар
Динамо — Сочи
Ахмат — Крылья Советов
Арсенал — Урал
Уфа — Спартак
Оренбург — Локомотив
11 тур (29 сентября)
Спартак — Оренбург
Ростов — Динамо
Краснодар — Арсенал
Локомотив — Зенит
Сочи — Ахмат
Рубин — Уфа
Крылья Советов — Тамбов
Урал — ПФК ЦСКА
12 тур (6 октября)
Краснодар — Спартак
ПФК ЦСКА — Ростов
Локомотив — Арсенал
Сочи — Крылья Советов
Рубин — Тамбов
Уфа — Ахмат
Урал — Зенит
Оренбург — Динамо
13 тур (20 октября)
Зенит — Ростов
Спартак — Рубин
Тамбов — Урал
Динамо — Краснодар
Ахмат — Локомотив
Арсенал — Сочи
Уфа — ПФК ЦСКА
Оренбург — Крылья Советов
14 тур (27 октября)
Ростов — Сочи
Краснодар — Оренбург
Тамбов — Уфа
ПФК ЦСКА — Динамо
Локомотив — Спартак
Ахмат — Арсенал
Рубин — Урал
Крылья Советов — Зенит
15 тур (3 ноября)
Зенит — ПФК ЦСКА
Спартак — Арсенал
Краснодар — Ростов
Динамо — Ахмат
Сочи — Тамбов
Крылья Советов — Рубин
Уфа — Локомотив
Урал — Оренбург
16 тур (10 ноября)
Спартак — Крылья Советов
Ростов — Тамбов
Локомотив — Краснодар
Ахмат — Урал
Сочи — ПФК ЦСКА
Рубин — Динамо
Арсенал — Зенит
Оренбург — Уфа
17 тур (24 ноября)
Тамбов — Локомотив
ПФК ЦСКА — Крылья Советов
Динамо — Ростов
Рубин — Зенит
Арсенал — Краснодар
Уфа — Сочи
Урал — Спартак
Оренбург — Ахмат
18 тур (1 декабря)
Зенит — Спартак
Ростов — Урал
Краснодар — Тамбов
ПФК ЦСКА — Арсенал
Локомотив — Динамо
Ахмат — Рубин
Сочи — Оренбург
Крылья Советов — Уфа
19 тур (8 декабря)
Зенит — Динамо
Спартак — Ростов
Краснодар — ПФК ЦСКА
Тамбов — Оренбург
Ахмат — Уфа
Сочи — Рубин
Арсенал — Локомотив
Крылья Советов — Урал
20 тур (1 марта)
Зенит — Локомотив
Краснодар — Уфа
Тамбов — Рубин
ПФК ЦСКА — Урал
Динамо — Спартак
Ахмат — Ростов
Сочи — Арсенал
Крылья Советов — Оренбург
21 тур (8 марта)
Спартак — Краснодар
Ростов — ПФК ЦСКА
Динамо — Тамбов
Локомотив — Ахмат
Рубин — Крылья Советов
Уфа — Зенит
Урал — Сочи
Оренбург — Арсенал
22 тур (15 марта)
Зенит — Урал
Ростов — Локомотив
Тамбов — Крылья Советов
ПФК ЦСКА — Уфа
Ахмат — Динамо
Сочи — Краснодар
Арсенал — Рубин
Оренбург — Спартак
23 тур (22 марта)
Краснодар — Динамо
ПФК ЦСКА — Зенит
Локомотив — Оренбург
Сочи — Ростов
Арсенал — Спартак
Крылья Советов — Ахмат
Уфа — Тамбов
Урал — Рубин
24 тур (5 апреля)
Зенит — Крылья Советов
Спартак — Уфа
Ростов — Арсенал
Динамо — ПФК ЦСКА
Ахмат — Сочи
Рубин — Локомотив
Урал — Тамбов
Оренбург — Краснодар
25 тур (12 апреля)
Ростов — Краснодар
Тамбов — Зенит
ПФК ЦСКА — Спартак
Локомотив — Крылья Советов
Сочи — Динамо
Арсенал — Ахмат
Уфа — Рубин
Оренбург — Урал
26 тур (19 апреля)
Спартак — Тамбов
Краснодар — Зенит
Динамо — Арсенал
Локомотив — Сочи
Ахмат — ПФК ЦСКА
Рубин — Оренбург
Крылья Советов — Ростов
Уфа — Урал
27 тур (26 апреля)
Зенит — Сочи
Спартак — Локомотив
Ростов — Уфа
Тамбов — Ахмат
Рубин — Краснодар
Арсенал — Крылья Советов
Урал — Динамо
Оренбург — ПФК ЦСКА
28 тур (3 мая)
Краснодар — Урал
ПФК ЦСКА — Рубин
Динамо — Крылья Советов
Локомотив — Уфа
Ахмат — Зенит
Сочи — Спартак
Арсенал — Тамбов
Оренбург — Ростов
29 тур (10 мая)
Зенит — Оренбург
Спартак — Ахмат
Тамбов — Сочи
Локомотив — ПФК ЦСКА
Рубин — Ростов
Крылья Советов — Краснодар
Уфа — Динамо
Урал — Арсенал
30 тур (17 мая)
Ростов — Зенит
Краснодар — Ахмат
ПФК ЦСКА — Тамбов
Динамо — Оренбург
Рубин — Спартак
Крылья Советов — Сочи
Уфа — Арсенал
Урал — Локомотив
Точные время и дата матчей будут объявлены позднее.