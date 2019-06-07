Календарь РПЛ: с кем и когда сыграет «Арсенал» в новом сезоне

Российская Премьер-лига представляет попарный календарь сезона-2019/20 гг. с 1 по 30 туры.

1 тур (14 июля)

Зенит — Тамбов

Спартак — Сочи

Ростов — Оренбург

Локомотив — Рубин

Ахмат — Краснодар

Арсенал — Динамо

Крылья Советов — ПФК ЦСКА

Урал — Уфа



2 тур (21 июля)

Ростов — Спартак

ПФК ЦСКА — Оренбург

Динамо-Москва — Рубин

Локомотив — Тамбов

Сочи — Зенит

Крылья Советов — Арсенал

Уфа — Краснодар

Урал — Ахмат



3 тур (28 июля)

Краснодар — Сочи

Тамбов — Спартак

ПФК ЦСКА — Локомотив

Динамо — Урал

Рубин — Ахмат

Арсенал — Ростов

Уфа — Крылья Советов

Оренбург — Зенит



4 тур (4 августа)

Зенит — Краснодар

Спартак — Динамо

Тамбов — Арсенал

Ахмат — Оренбург

Сочи — Уфа

Рубин — ПФК ЦСКА

Крылья Советов — Локомотив

Урал- Ростов



5 тур (11 августа)

Ростов — Крылья Советов

Краснодар — Рубин

ПФК ЦСКА — Сочи

Динамо — Зенит

Локомотив — Урал

Ахмат — Спартак

Арсенал — Уфа

Оренбург — Тамбов



6 тур (18 августа)

Зенит — Ахмат

Спартак — ПФК ЦСКА

Тамбов — Краснодар

Динамо — Локомотив

Рубин — Арсенал

Уфа — Ростов

Урал — Крылья Советов

Оренбург — Сочи



7 тур (25 августа)

Зенит — Уфа

Ростов — Рубин

Краснодар — Локомотив

Тамбов — Динамо

ПФК ЦСКА — Ахмат

Сочи — Урал

Арсенал — Оренбург

Крылья Советов — Спартак



8 тур (1 сентября)

Спартак — Зенит

Локомотив — Ростов

Ахмат — Тамбов

Рубин — Сочи

Арсенал — ПФК ЦСКА

Крылья Советов — Динамо

Уфа — Оренбург

Урал — Краснодар



9 тур (15 сентября)

Зенит — Арсенал

Спартак — Урал

Ростов — Ахмат

Краснодар — Крылья Советов

Тамбов — ПФК ЦСКА

Динамо — Уфа

Сочи — Локомотив

Оренбург — Рубин



10 тур (22 сентября)

Зенит — Рубин

Тамбов — Ростов

ПФК ЦСКА — Краснодар

Динамо — Сочи

Ахмат — Крылья Советов

Арсенал — Урал

Уфа — Спартак

Оренбург — Локомотив



11 тур (29 сентября)

Спартак — Оренбург

Ростов — Динамо

Краснодар — Арсенал

Локомотив — Зенит

Сочи — Ахмат

Рубин — Уфа

Крылья Советов — Тамбов

Урал — ПФК ЦСКА



12 тур (6 октября)

Краснодар — Спартак

ПФК ЦСКА — Ростов

Локомотив — Арсенал

Сочи — Крылья Советов

Рубин — Тамбов

Уфа — Ахмат

Урал — Зенит

Оренбург — Динамо



13 тур (20 октября)

Зенит — Ростов

Спартак — Рубин

Тамбов — Урал

Динамо — Краснодар

Ахмат — Локомотив

Арсенал — Сочи

Уфа — ПФК ЦСКА

Оренбург — Крылья Советов



14 тур (27 октября)

Ростов — Сочи

Краснодар — Оренбург

Тамбов — Уфа

ПФК ЦСКА — Динамо

Локомотив — Спартак

Ахмат — Арсенал

Рубин — Урал

Крылья Советов — Зенит



15 тур (3 ноября)

Зенит — ПФК ЦСКА

Спартак — Арсенал

Краснодар — Ростов

Динамо — Ахмат

Сочи — Тамбов

Крылья Советов — Рубин

Уфа — Локомотив

Урал — Оренбург



16 тур (10 ноября)

Спартак — Крылья Советов

Ростов — Тамбов

Локомотив — Краснодар

Ахмат — Урал

Сочи — ПФК ЦСКА

Рубин — Динамо

Арсенал — Зенит

Оренбург — Уфа



17 тур (24 ноября)

Тамбов — Локомотив

ПФК ЦСКА — Крылья Советов

Динамо — Ростов

Рубин — Зенит

Арсенал — Краснодар

Уфа — Сочи

Урал — Спартак

Оренбург — Ахмат



18 тур (1 декабря)

Зенит — Спартак

Ростов — Урал

Краснодар — Тамбов

ПФК ЦСКА — Арсенал

Локомотив — Динамо

Ахмат — Рубин

Сочи — Оренбург

Крылья Советов — Уфа



19 тур (8 декабря)

Зенит — Динамо

Спартак — Ростов

Краснодар — ПФК ЦСКА

Тамбов — Оренбург

Ахмат — Уфа

Сочи — Рубин

Арсенал — Локомотив

Крылья Советов — Урал



20 тур (1 марта)

Зенит — Локомотив

Краснодар — Уфа

Тамбов — Рубин

ПФК ЦСКА — Урал

Динамо — Спартак

Ахмат — Ростов

Сочи — Арсенал

Крылья Советов — Оренбург



21 тур (8 марта)

Спартак — Краснодар

Ростов — ПФК ЦСКА

Динамо — Тамбов

Локомотив — Ахмат

Рубин — Крылья Советов

Уфа — Зенит

Урал — Сочи

Оренбург — Арсенал



22 тур (15 марта)

Зенит — Урал

Ростов — Локомотив

Тамбов — Крылья Советов

ПФК ЦСКА — Уфа

Ахмат — Динамо

Сочи — Краснодар

Арсенал — Рубин

Оренбург — Спартак



23 тур (22 марта)

Краснодар — Динамо

ПФК ЦСКА — Зенит

Локомотив — Оренбург

Сочи — Ростов

Арсенал — Спартак

Крылья Советов — Ахмат

Уфа — Тамбов

Урал — Рубин



24 тур (5 апреля)

Зенит — Крылья Советов

Спартак — Уфа

Ростов — Арсенал

Динамо — ПФК ЦСКА

Ахмат — Сочи

Рубин — Локомотив

Урал — Тамбов

Оренбург — Краснодар



25 тур (12 апреля)

Ростов — Краснодар

Тамбов — Зенит

ПФК ЦСКА — Спартак

Локомотив — Крылья Советов

Сочи — Динамо

Арсенал — Ахмат

Уфа — Рубин

Оренбург — Урал



26 тур (19 апреля)

Спартак — Тамбов

Краснодар — Зенит

Динамо — Арсенал

Локомотив — Сочи

Ахмат — ПФК ЦСКА

Рубин — Оренбург

Крылья Советов — Ростов

Уфа — Урал

27 тур (26 апреля)

Зенит — Сочи

Спартак — Локомотив

Ростов — Уфа

Тамбов — Ахмат

Рубин — Краснодар

Арсенал — Крылья Советов

Урал — Динамо

Оренбург — ПФК ЦСКА



28 тур (3 мая)

Краснодар — Урал

ПФК ЦСКА — Рубин

Динамо — Крылья Советов

Локомотив — Уфа

Ахмат — Зенит

Сочи — Спартак

Арсенал — Тамбов

Оренбург — Ростов



29 тур (10 мая)

Зенит — Оренбург

Спартак — Ахмат

Тамбов — Сочи

Локомотив — ПФК ЦСКА

Рубин — Ростов

Крылья Советов — Краснодар

Уфа — Динамо

Урал — Арсенал



30 тур (17 мая)

Ростов — Зенит

Краснодар — Ахмат

ПФК ЦСКА — Тамбов

Динамо — Оренбург

Рубин — Спартак

Крылья Советов — Сочи

Уфа — Арсенал

Урал — Локомотив

Точные время и дата матчей будут объявлены позднее.