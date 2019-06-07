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В Туле протестировали уникальную систему диагностики риска заболеваний сердечно-сосудистой системы

В Туле протестировали уникальную систему диагностики риска заболеваний сердечно-сосудистой системы

Врачи кардиодиспансера городской больницы №13 провели диагностическое обследование пациентов с помощью уникальной российской диагностической системы.

Аппарат, разработанный учеными из Нижнего Новгорода, комбинирует традиционное мониторирование артериального давления и проведение сосудистого скрининга.

В первую очередь в такой диагностике нуждаются пациенты, которые уже имеют установленный диагноз болезней системы кровообращения и желают уточнить эффективность проводимого лечения. Здоровый же человек по результату такого исследования может оценить риск развития болезней сердечно-сосудистой системы.

За два дня проведения диагностики в кардиодиспансер обратилось 75 человек. Самому молодому участнику акции исполнился 21 год.

По результатам скрининга установлено, что у 53-х человек «сосудистый возраст» выше биологического.

И только 15 человек из этой группы знают об имеющихся у них заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В то же время обращает на себя внимание «омоложение сосудов» у пациентов, которые регулярно получают хорошо подобранную терапию.

Сейчас диагностическая система проходит тестирование в лечебных учреждениях страны. Тула вошла в число первых регионов, где проводилась апробация данного устройства. По мнению специалистов кардиодиспансера, исследование отличает быстрота проведения, отсутствие инвазивности и главное — оперативное получение результата.

Это профилактическое тестирование, пройдя которое, пациент получает направление на дообследование, если таковое необходимо. Свои выводы о диагностической системе тульские врачи передадут разработчикам для подведения итоговой оценки эффективности прибора и определения оптимальной формы его использования.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, как одно из направлений регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», является составляющей программы снижения смертности от болезней системы кровообращения.

В Тульской области создана система медицинской профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Помогая жителям области выявить заболевания сердечно-сосудистой системы на ранней стадии, оценить риски их развития, врачи проводят диспансеризацию определенных групп взрослого населения. По результатам диспансеризации жители, у которых выявлены заболевания сердечно-сосудистой системы или предрасположенность к ним, вносятся в Регистр пациентов. Это компьютерная программа, которая позволяет контролировать динамику и корректировать выявленные факторы риска, наблюдать за пациентами и своевременно вызывать их для похождения диспансерного осмотра.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Место
Тульская область

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