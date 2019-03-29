Фото ПФК «Арсенал».
Молодежка «Арсенала» обыграла сверстников из «Крыльев Советов»
Команда Вадима Гаранина одержала победу незадолго до финального свистка и улучшила турнирное положение.
Со счетом 0:1 закончилась игра дублей «Арсенала» и «Крыльев Советов» в Самаре — защитник самарцев забил автогол. В компенсированное время арсенальцам удалось отстоять ворота. Итог — 12-я победа в первенстве. От занимающего второе место «Краснодара» туляков отделяет одно очко. Правда, у южан игра в запасе.
Напомним, сегодня, 29 марта, в 18.30 в Самаре сыграют основные составы «Арсенала» и «Крыльев Советов». Ждите традиционную текстовую трансляцию игры на Myslo и болейте за наших!
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