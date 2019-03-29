Принимаются заявки на детский конкурс «Правнуки победителей»

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 10 апреля собрать информацию о боевом пути родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Информацию можно найти в главных военных архивах РФ (obd-memorial.ru, pamyat-naroda.ru, podvignaroda.ru) или подготовить работу с использованием других источников: семейный архив, книги, газеты.

Каждый участник должен заполнить учетную карточку бойца на сайте конкурса, написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам и сохранить выполненную работу.

Десять победителей примут участие в шествии Бессмертного полка в Москве по Красной площади рядом с Президентом России 9 Мая. Главного победителя конкурса наградят путевкой в лагерь «Орленок».

Принять участие могут школьники в возрасте от 11 до 18 лет.