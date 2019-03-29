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30 и 31 марта в полуфинале «Тулица» сразится с «Северянкой»

30 и 31 марта в полуфинале «Тулица» сразится с «Северянкой»

Матчи пройдут в УСК «Новое поколение» (Тула, ул. Металлургов, 22-а). Начало игр в 18.00. Вход свободный.

Напомним, на этапе ½ финала плей-офф в минувшие выходные «Тулица» и «Северянка» играли в Череповце. Команды обменялись победами. В первый день удача была на стороне хозяек площадки — 3:2, во второй день верх взяла «Тулица» — 3:0. Таким образом, счет в серии, которая играется до трех побед, стал 1:1. Обе команды имеют все шансы обеспечить себе путевку в финал в двух ближайших играх.

Приходите на матчи и поддержите свою команду. А для тех, кто не сможет лично посетить игры, на Youtube — канале ВК «Тулица» будет организована трансляция поединка.

сегодня, в 15:10 0
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