30 и 31 марта в полуфинале «Тулица» сразится с «Северянкой»

Напомним, на этапе ½ финала плей-офф в минувшие выходные «Тулица» и «Северянка» играли в Череповце. Команды обменялись победами. В первый день удача была на стороне хозяек площадки — 3:2, во второй день верх взяла «Тулица» — 3:0. Таким образом, счет в серии, которая играется до трех побед, стал 1:1. Обе команды имеют все шансы обеспечить себе путевку в финал в двух ближайших играх.

Приходите на матчи и поддержите свою команду. А для тех, кто не сможет лично посетить игры, на Youtube — канале ВК «Тулица» будет организована трансляция поединка.