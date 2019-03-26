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Матч с «Крыльями Советов» рассудит сын бывшего «арсенальца»
Российский футбольный союз назначил арбитров на матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Матч пройдет в эту пятницу, 29 марта, в Самаре на стадионе «Самара Арена».
Матч «Крылья Советов» — «Арсенал» рассудит Алексей Матюнин (Москва). Ассистенты судьи: Антон Аверьянов (Москва), Андрей Глот (Ярославль), резервный судья — Роман Сафьян (Москва); инспектор — Сергей Французов (Москва).
Алексей Валерьевич Матюнин — российский футбольный судья категории ФИФА. Сын советского и российского футболиста и судьи Валерия Матюнина, бывшего игрока тульского «Арсенала».
Большой материал о Валерии Матюнине, недавно ушедшем из жизни, можно почитать здесь.
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