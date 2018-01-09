История: Умер один из рекордсменов тульского «Арсенала» Валерий Матюнин

Фото Вячеслава Малахова.

Он оставил значительный след в тульском футболе. В 1988 году он стал одним из главных бомбардиров в истории «Арсенала» и вообще команд мастеров из Тулы.

Матюнин пришел в «Арсенал» осенью 1987 года. Его первый матч за нынешних красно-желтых состоялся 5 октября в Смоленске. Тогда еще в нашем футболе не было строгих периодов дозаявок, игроки могли переходить из команды в команду в течение всего сезона. 13 октября Матюнин впервые сыграл перед тульским зрителем — «Арсенал» дома победил ивановский «Текстильщик» 2:1. Оба мяча у хозяев забил, между прочим, Николай Латыш — в недавнем прошлом один из тренеров ЦСКА.

Сезон 1988 года стал, пожалуй, самым звездным в футбольной биографии Матюнина — несмотря на то, что до прихода в Тулу он успел провести 122 матча в высшей лиге союзного чемпионата за московское «Динамо». Хотя в 1984 году вместе с командой выиграл Кубок СССР. В финале «Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 2:0.

После переезда в Тулу, главный тренер «Арсенала» Леонид Липовой то ли был вынужден, то ли предвидел, но перевел Валерия из обороны в атаку.

И эта перестановка сработала! Матюнин неожиданно стал посылать мячи в сетку ворот соперников почти в каждом матче!

Два мяча забил в Калинине, нынешней Твери, «Волге», и «Арсенал» добился первой победы на выезде. Потом дома Владимиру (в итоге 1:1), потом два мяча в Туле «Карабаху» из Степанакерта. Поскольку в Азербайджане обстановка была уже накалена, команду из Нагорного Карабаха отправили тогда играть в зональный турнир, в котором участвовали команды Центра России. Чуть позже, кстати, вместо «Карабаха» будет включен представитель другой горячей точки — «Тигина» Бендеры. Уже после первого круга на счету Матюнина было одиннадцать забитых мячей.

Тульские болельщики с интересом стали следить — побьет или нет Матюнин бомбардирский рекорд Павла Шишкина в 21 мяч, державшийся с 1979 года. 19 августа в матче с ЦСКА-2 Валерий забил три гола и остановился на отметке «20».

Предстоял выезд, но повторения рекорда в Степанакерте или Красногорске не случилось. 21-й гол Матюнину удалось забить только через три игры — в домашнем поединке с костромским «Спартаком». Он, кстати, оказался победным, туляки победили со счетом 2:1. А вот 22-й гол увидели ивановские зрители.

Недалеко от штрафной площади «Текстильщика» хозяева поля нарушили правила, и судья дал штрафной удар. К мячу подошел Матюнин и в обвод стенки точно пробил в дальний от вратаря угол ворот.

Всего к концу чемпионата на счету Матюнина было уже 26 мячей — из них одиннадцать в первом круге, пятнадцать во втором.

Рекорд Валерия Матюнина, установленный в 1988 году, побил уже в российский период другой легендарный футболист «Арсенала» Александр Кузьмичев — в чемпионате-1996 он забил 27 мячей, на один больше, чем Матюнин.

В тот период Матюнин рассказывал о своем желании по окончании карьеры игрока стать тренером или учителем физкультуры. Но с карьерой футболиста расставаться не спешил.

После Тулы поиграл в костромском «Спартаке», в «Днепре» из Могилева, других командах, а под конец карьеры — в Гонконге, за клуб «Хэппи Вэлли». Завершил с футболом в качестве игрока в 1995 году в возрасте 35 лет. Был футбольным арбитром, не раз судил матчи с участием тульского «Арсенала».

Последние годы играл за ветеранов. Во время одного из таких матчей — сегодня, 9 января, он умер.