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В Алексине двое парней расколотили огнетушителями чужой автомобиль: видео
Автор видео Ирина Инкина.

В Алексине двое парней расколотили огнетушителями чужой автомобиль: видео

Очевидцы сняли весь процесс на камеру мобильного.

«90-е вернулись!» – пишут в соцсетях алексинцы. В одном из местных сообществ ВКонтакте жители рассказали о конфликте нетрезвых мужчин у пивного магазина во 2-м микрорайоне города.

– Неизвестные преступники или просто хулиганы ухандокали иномарку огнетушителями. Как говорят, там полный фарш, – пишут в соцсети.

Одна из местных жительниц сняла весь процесс повреждения автомобиля на видео. На ролике видно, как двое молодых людей разбивают легковушку. Грохот стоит приличный! 

Заместитель руководителя пресс-службы УМВД по Тульской области Сергей Сергейчев:

Сергей Сергейчев

– По предварительным данным, между владельцем транспортного средства и двумя местными жителями возник конфликт около входа в кафе-бар. В результате ссоры подозреваемые – 18-летний и 19-летний парни – повредили стёкла, зеркала, фары и кузов транспортного средства. Подозреваемые в противоправном деянии установлены полицейскими в кратчайшие сроки. Они доставлены в отдел МВД для разбирательства и выяснения всех обстоятельств случившегося.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:00 +5
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Тульская областьАлексин

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