В Алексине двое парней расколотили огнетушителями чужой автомобиль: видео

Автор видео Ирина Инкина.

«90-е вернулись!» – пишут в соцсетях алексинцы. В одном из местных сообществ ВКонтакте жители рассказали о конфликте нетрезвых мужчин у пивного магазина во 2-м микрорайоне города.

– Неизвестные преступники или просто хулиганы ухандокали иномарку огнетушителями. Как говорят, там полный фарш, – пишут в соцсети.

Одна из местных жительниц сняла весь процесс повреждения автомобиля на видео. На ролике видно, как двое молодых людей разбивают легковушку. Грохот стоит приличный!

Заместитель руководителя пресс-службы УМВД по Тульской области Сергей Сергейчев: