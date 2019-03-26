В Алексине двое парней расколотили огнетушителями чужой автомобиль: видео
Очевидцы сняли весь процесс на камеру мобильного.
«90-е вернулись!» – пишут в соцсетях алексинцы. В одном из местных сообществ ВКонтакте жители рассказали о конфликте нетрезвых мужчин у пивного магазина во 2-м микрорайоне города.
– Неизвестные преступники или просто хулиганы ухандокали иномарку огнетушителями. Как говорят, там полный фарш, – пишут в соцсети.
Одна из местных жительниц сняла весь процесс повреждения автомобиля на видео. На ролике видно, как двое молодых людей разбивают легковушку. Грохот стоит приличный!
Заместитель руководителя пресс-службы УМВД по Тульской области Сергей Сергейчев:
Сергей Сергейчев
– По предварительным данным, между владельцем транспортного средства и двумя местными жителями возник конфликт около входа в кафе-бар. В результате ссоры подозреваемые – 18-летний и 19-летний парни – повредили стёкла, зеркала, фары и кузов транспортного средства. Подозреваемые в противоправном деянии установлены полицейскими в кратчайшие сроки. Они доставлены в отдел МВД для разбирательства и выяснения всех обстоятельств случившегося.