Судебные приставы рассказали об уголовном деле против тульского застройщика

Директор ООО «Строительная компания «Фаворит» обвиняется по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Органом дознания Управления Федеральной службы судебных приставов по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Строительная компания «Фаворит». Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Так, на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств находится сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «СК «Фаворит» задолженности в пользу физических лиц (дольщиков), задолженности в доход государства и о взыскании исполнительского сбора на общую сумму более 29 млн рублей.

Руководитель должника-организации был надлежащим образом уведомлен судебным приставом-исполнителем о возбуждении исполнительного производства и необходимости исполнить требования судебного решения.

С целью установления имущественного положения должника судебным приставом-исполнителем направлялись запросы в кредитные организации и регистрирующие органы.

Согласно полученным ответам, за должником движимое имущество не зарегистрировано, однако открыты расчетные счета в банке.

В соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, принадлежащих должнику-организации. В отношении объектов недвижимости, находящихся в собственности ООО «СК «Фаворит», вынесено постановление о запрете на совершение регистрационных действий.

Кроме того, судебным приставом-исполнителем в суды направлено заявление об обращении взыскания на земельные участки, зарегистрированные за ООО «СК «Фаворит» и являющиеся залогом (ипотека).

Следует отметить, что директору компании-застройщика неоднократно вручались предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ за неисполнение требований, указанных в исполнительном документе, однако в полном объеме задолженность по-прежнему не погашена.