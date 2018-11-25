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«Арсенал» крупно проиграл «Краснодару» — 0:3
Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал» крупно проиграл «Краснодару» — 0:3

Оружейники не сумели реализовать свои моменты.

Тульский «Арсенал» уступил «Краснодару» на выезде со счетом 0:3. Отметим, что этот матч стал дебютным для Игоря Черевченко в качестве главного тренера оружейников. К сожалению, дебют оказался не слишком удачным.

Интересный факт: тулякам еще ни разу не удалось выиграть на поле «Краснодара», а также забить хотя бы один гол. Неприятная традиция продолжилась и в сегодняшнем матче.

Несмотря на то, что оружейники большую часть первого тайма владели инициативой, хозяева первыми открыли счет. На 40-й минуте гол забил Вандерсон. Во втором тайме отметились Игнатьев и Сулейманов.

Кстати, молодежка «Арсенала» тоже проиграла «Краснодару». Правда, счет в матче оказался разгромным — 0:5.

«Краснодар» — «Арсенал» — 3:0 (1:0)

25 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». Судьи Сергей Карасев (Москва), Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва).

Голы: Вандерсон (40, 1:0), Игнатьев (48, 2:0), Сулейманов (76, 3:0).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Стоцкий (Сулейманов, 73), Каборе, Перейра (Газинский, 71), Вандерсон (Окриашвили, 80), Ари, Игнатьев.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачев (Горбатенко, 65), Мирзов, Бакаев (Кангва, 71), Костадинов, Джорджевич.

Предупреждения: Джорджевич (5), Каборе (41), Беляев (45), Бакаев (53).

За второе предупреждение на 88-й минуте удален Каборе.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:47 +1
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