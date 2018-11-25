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Житель Одоевского района заплатит 1000 рублей за распространение экстремистских песен

Житель Одоевского района заплатит 1000 рублей за распространение экстремистских песен

Дело было рассмотрено 21 ноября 2018 года в Одоевском районном суде Тульской области.

На скамью подсудимых мужчина попал за то, что на своей личной странице в «Вконтакте» в разделе «Аудиозаписи» разместил экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов». 

Запрещенную запись на странице Полоскина обнаружил ЦПЭ УМВД России по Тульской области и передал материал в прокуратуру Дубенского района, которая провела проверку и обратилась в суд. 

В судебном заседании Полоскин вину в совершении административного правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся. Он пояснил, что не знал, что данная аудиозапись включена в федеральный список экстремистских информационных материалов и запрещена к опубликованию. В настоящее время аудиозапись с личной страницы удалена. Впредь Полоскин пообещал не публиковать подобные материалы. 

 
Суд приговорил Полоскина к штрафу в 1000 рублей.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:35 0
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