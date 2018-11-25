Житель Одоевского района заплатит 1000 рублей за распространение экстремистских песен

На скамью подсудимых мужчина попал за то, что на своей личной странице в «Вконтакте» в разделе «Аудиозаписи» разместил экстремистские материалы, включенные в опубликованный федеральный список экстремистских материалов».

Запрещенную запись на странице Полоскина обнаружил ЦПЭ УМВД России по Тульской области и передал материал в прокуратуру Дубенского района, которая провела проверку и обратилась в суд.

В судебном заседании Полоскин вину в совершении административного правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся. Он пояснил, что не знал, что данная аудиозапись включена в федеральный список экстремистских информационных материалов и запрещена к опубликованию. В настоящее время аудиозапись с личной страницы удалена. Впредь Полоскин пообещал не публиковать подобные материалы.

Суд приговорил Полоскина к штрафу в 1000 рублей.