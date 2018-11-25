Евгений Авилов рассказал, почему закрыта дорога на ул. Песчаная в Туле

Подрядчик, строивший дорогу на ул. Песчаная в Туле, проиграл три инстанции суда. Все три инстанции постановили, что работы необходимо переделать.

На встрече главы администрации Тулы Евгения Авилова с блогерами участники поинтересовались судьбой дороги на ул. Песчаная.

К реконструкции дороги на улицах 1-я Песчаная и Комбайновая приступили только осенью 2015-го. По срокам, новая дорога должна была порадовать пролетарцев до 31 декабря 2016 года. И укладывались же!

Прошлым летом здесь щедро сыпали щебень, ставили бордюры (куда ж без них) и бодро катали асфальт. Работы вела подрядная организация ООО «КС-Строй». И уже к осени дорога была готова. Официального открытия туляки, правда, так и не дождались. Хотя ездили по ней с удовольствием. И вот зимой 2017 года дорогу перегородили бетонными блоками. Оказалось, городские власти работы подрядчика не приняли. Короткий путь до Кутузова перекрыли, чтобы не испортить и без того неважное качество дорожного полотна. Оказалось, что строительные материалы, которые были использованы при проведении работ, не соответствуют нормативным требованиям. В суд было направлено исковое заявление о понуждении подрядчика ООО «КС-Строй» к устранению выявленных нарушений.

– Суды трех инстанций подрядчик проиграл. До конца ноября наши оппоненты имеют право оспорить решение в Верховном суде. Если они не подадут, то обязаны будут устранить допущенные при строительстве нарушения, – рассказал Евгений Авилов.

Если же и в этом случае подрядчик откажется выполнять решение суда, то дорогу муниципалитет отремонтирует за свой счет, а с него взыщет расходы, пояснил глава администрации города.