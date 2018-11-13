новости
новости
Регистрация
Главным тренером тульского «Арсенала» стал Игорь Черевченко
Фото пресс-службы «Арсенала».

Главным тренером тульского «Арсенала» стал Игорь Черевченко

Старшим тренером будет Игорь Семшов.

Главным тренером тульского «Арсенала» стал Игорь Черевченко. Об этом официально сообщила клубная пресс-служба.

Помогать Черевченко будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун, прекрасно знакомые тульским болельщикам по работе в ПФК «Арсенал».

О том, на сколько подписан контракт с Игорем Черевченко, не сообщается.

 

Игорь Черевченко родился 21 августа 1974 года в Таджикистане, начинал заниматься футболом в Душанбе. После душанбинского «Памира» защитник продолжил карьеру в московском «Локомотиве», с которым четырежды выиграл Кубок России и стал неоднократным призером чемпионата России.

Тренерская биография Игоря Геннадьевича также тесно связана с «Локомотивом». С начала 2008 года входил в тренерский штаб железнодорожников, а в 2015 году в качестве исполняющего обязанности главного тренера привел красно-зеленых к победе в Кубке России.

В феврале 2017 года Игорь Черевченко возглавил клуб ФНЛ «Балтика» Калининград. В сезоне-2017/18 «Балтика» заняла пятое место в первом дивизионе.

Сюжет: Арсенал
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев: «Кононов пришёл и попросил его отпустить»
Спорт
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев: «Кононов пришёл и попросил его отпустить»
сегодня, в 19:37, 26 745 -4
«Спартак» отказался назвать сумму отступных за Олега Кононова
Спорт
«Спартак» отказался назвать сумму отступных за Олега Кононова
сегодня, в 09:43, 25 1648 3
Аналитика: Все бегства тренеров из тульского «Арсенала»
Люди / Персона
Аналитика: Все бегства тренеров из тульского «Арсенала»
вчера, в 16:25, 22 1753 4
Официально: Олег Кононов покинул «Арсенал» и возглавил «Спартак»
Спорт
Официально: Олег Кононов покинул «Арсенал» и возглавил «Спартак»
вчера, в 13:51, 99 3742 2
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:29 +2
Другие статьи по темам
Люди
Игорь ЧеревченкоИгорь Семшов
Место
Тула
Прочее
Арсеналглавный тренер

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк ищет очевидцев ДТП с грузовиком на ул. Металлургов
Туляк ищет очевидцев ДТП с грузовиком на ул. Металлургов
Следственный комитет возобновил расследование убийства Игоря Талькова
Следственный комитет возобновил расследование убийства Игоря Талькова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.