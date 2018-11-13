Фото пресс-службы «Арсенала».

Главным тренером тульского «Арсенала» стал Игорь Черевченко. Об этом официально сообщила клубная пресс-служба.

Помогать Черевченко будут старший тренер Игорь Семшов, тренер Вадим Гаранин и тренер вратарей Александр Помазун, прекрасно знакомые тульским болельщикам по работе в ПФК «Арсенал».

О том, на сколько подписан контракт с Игорем Черевченко, не сообщается.

Игорь Черевченко родился 21 августа 1974 года в Таджикистане, начинал заниматься футболом в Душанбе. После душанбинского «Памира» защитник продолжил карьеру в московском «Локомотиве», с которым четырежды выиграл Кубок России и стал неоднократным призером чемпионата России.

Тренерская биография Игоря Геннадьевича также тесно связана с «Локомотивом». С начала 2008 года входил в тренерский штаб железнодорожников, а в 2015 году в качестве исполняющего обязанности главного тренера привел красно-зеленых к победе в Кубке России.

В феврале 2017 года Игорь Черевченко возглавил клуб ФНЛ «Балтика» Калининград. В сезоне-2017/18 «Балтика» заняла пятое место в первом дивизионе.