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«Арсенал» встретился с болельщиками в «Гостином дворе»: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

«Арсенал» встретился с болельщиками в «Гостином дворе»: фоторепортаж

Все желающие смогли сфотографироваться с игроками и главным тренером, а также взять автографы.

Вечером 25 октября в ТРЦ «Гостиный двор» собрались болельщики тульского «Арсенала», чтобы пообщаться с главным тренером Олегом Кононовым, игроками Михаилом Левашовым, Георги Костадиновым и Сергеем Ткачевым.

Встреча вызвала большой ажиотаж среди болельщиков. Кафе на первом этаже было забито до отказа! Конечно, всех волновал главный вопрос — что скажет Олег Кононов по поводу слухов, которые уже несколько дней активно распространяют спортивные СМИ. Издания сообщают, что Олег Георгиевич ведет переговоры со «Спартаком» о своем назначении на пост главного тренера.

– Я — главный тренер «Арсенала». А слухи — я не хочу о них говорить и их комментировать. Я думаю об игроках и о команде. У меня контракт с «Арсеналом», и я здесь работаю, — заявил Олег Георгиевич.

Думаю, это заявление немного успокоило болельщиков. Чем закончится история со «Спартаком» (если она на самом деле есть), наверняка мы узнаем в ближайшее время.

На встрече для болельщиков провели небольшую викторину. Те, кто знает историю «Арсенала» лучше всех, получили приятные сувениры на память. Поклонники команды также смогли задать вопросы игрокам, взять у них автограф и сфотографироваться.

Футболисты и главный тренер воспользовались моментом и пригласили болельщиков на матч «Арсенал» — «Оренбург», который состоится 27 октября в Туле на Центральном стадионе.

Галерея
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 1
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 2
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 3
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 4
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 5
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 6
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 7
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 8
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 9
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 10
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 11
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 12
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 13
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 14
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 15
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 16
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 17
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 18
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 19
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 20
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 21
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 22
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 23
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 24
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 25
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 26
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 27
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 28
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 29
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 30
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 31
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 32
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 33
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 34
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 35
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 36
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 37
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 38
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 39
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 40
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 41
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 42
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 43
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 44
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 45
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 46
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 47
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 48
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 49
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 50
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 51
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 52
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 53
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 54
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 55
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 56
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 57
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 58
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 59
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 60
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 61
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 62
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 63
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 64
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 65
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 66
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 67
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 68
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 69
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 70
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 71
Встреча "Арсенала" с болельщиками в "Гостином дворе", Фото: 72
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