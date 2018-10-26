«Арсенал» встретился с болельщиками в «Гостином дворе»: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Все желающие смогли сфотографироваться с игроками и главным тренером, а также взять автографы.

Вечером 25 октября в ТРЦ «Гостиный двор» собрались болельщики тульского «Арсенала», чтобы пообщаться с главным тренером Олегом Кононовым, игроками Михаилом Левашовым, Георги Костадиновым и Сергеем Ткачевым.

Встреча вызвала большой ажиотаж среди болельщиков. Кафе на первом этаже было забито до отказа! Конечно, всех волновал главный вопрос — что скажет Олег Кононов по поводу слухов, которые уже несколько дней активно распространяют спортивные СМИ. Издания сообщают, что Олег Георгиевич ведет переговоры со «Спартаком» о своем назначении на пост главного тренера.

– Я — главный тренер «Арсенала». А слухи — я не хочу о них говорить и их комментировать. Я думаю об игроках и о команде. У меня контракт с «Арсеналом», и я здесь работаю, — заявил Олег Георгиевич.

Думаю, это заявление немного успокоило болельщиков. Чем закончится история со «Спартаком» (если она на самом деле есть), наверняка мы узнаем в ближайшее время.

На встрече для болельщиков провели небольшую викторину. Те, кто знает историю «Арсенала» лучше всех, получили приятные сувениры на память. Поклонники команды также смогли задать вопросы игрокам, взять у них автограф и сфотографироваться.

Футболисты и главный тренер воспользовались моментом и пригласили болельщиков на матч «Арсенал» — «Оренбург», который состоится 27 октября в Туле на Центральном стадионе.