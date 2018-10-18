Фото из архива Myslo.
С 19 октября тульские болельщики могут купить билеты на матч «Арсенал» — «Оренбург»
Игра состоится 27 октября в 16.30.
Туляков приглашают на матч «Арсенал» — «Оренбург». Продажа билетов стартует уже завтра, 19 октября.
Время работы касс Центрального стадиона:
- 19 октября — 26 октября: с 13.00 до 19.00
- 27 октября: с 13.00 до 17.15
Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8−953−423−29−60).
Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.
Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
Матч «Арсенал» — «Оренбург» состоится в Туле 27 октября в 16.30.
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