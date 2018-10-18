С 19 октября тульские болельщики могут купить билеты на матч «Арсенал» — «Оренбург»

Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают на матч «Арсенал» — «Оренбург». Продажа билетов стартует уже завтра, 19 октября.

Время работы касс Центрального стадиона:

19 октября — 26 октября: с 13.00 до 19.00

27 октября: с 13.00 до 17.15

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор также можно через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8−953−423−29−60).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, 4872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Матч «Арсенал» — «Оренбург» состоится в Туле 27 октября в 16.30.