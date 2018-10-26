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В Ясной Поляне высадили редкие английские розы
Фото Алексея Пирязева и музея-усадьбы Ясная Поляна.

В Ясной Поляне высадили редкие английские розы

Эти цветы еще в начале XIX века в своих дневниках описывала мать великого русского писателя Мария Волконская.

В Ясной Поляне прошла благотворительная акция, приуроченная к 190-летию классика русской литературы. Напротив Дома Льва Толстого и Дома Волконского участники акции высадили 133 куста редких английских роз. 

Их специально привезли в Ясную Поляну из Англии. Внешне они не похожи на современные – имеют другую форму, отличный окрас и необычный запах.

Именно такие кусты исторически росли в усадьбе еще в начале XIX века. Тогда мать Льва Толстого Мария Волконская описывала розу китайскую и розу центифолия. Позднее яснополянский садовник Антон Соанс писал про цветники около Дома Льва Толстого:

«Сзади дома были клумбы через одну овальные и круглые; одна клумба занималась розами, другая гелиотропом, геранями, бегониями, крупноцветковыми низкими махровыми петуниями».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:45 0
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Место
Ясная ПолянаЩекинский районТульская область

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