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Олег Кононов прокомментировал слухи о своем переходе в «Спартак»
Фото Алексея Пирязева

Олег Кононов прокомментировал слухи о своем переходе в «Спартак»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о ситуации болельщикам.

В эти минуты в тульском ТРЦ «Гостиный двор» проходит встреча болельщиков с футболистами и главным тренером «Арсенала». На ней присутствуют Михаил Левашов, Георги Костадинов, Сергей Ткачев и Олег Кононов.

Мероприятие вызвало большой ажиотаж – в «гостинке» собралось несколько десятков фанатов клуба. Болельщики задали главный вопрос, который беспокоит их уже несколько дней: действительно ли Олег Кононов возглавит столичный «Спартак»? Олег Георгиевич заявил:

– Я – главный тренер «Арсенала». А слухи – я не хочу о них говорить и их комментировать. Я думаю об игроках и о команде. У меня контракт с «Арсеналом» и я здесь работаю.

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